Россия в условиях противостояния с Западом остается социальным государством и заботится о будущем своих граждан

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает самой сильной стороной Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию курс на поддержку семей с детьми.

— Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке, о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе Послания, — сказал Президент.

К 2030 году уровень бедности среди многодетных семей должен снизиться в два раза.

— В своем Послании Президент объявил о запуске национального проекта «Семья». Тем самым он подал нашему обществу мощный и крайне важный сигнал: несмотря на противостояние с Западом Россия остается социальным государством. В приоритете — благополучие граждан, стимулирование рождаемости, поддержка семей с детьми. Таким образом Президент подчеркнул: мы думаем не о выживании, а о будущем. Он уверен: Россия выйдет победительницей из любых испытаний.

У нас в Сахалинской области ведется семьям с детьми уделяется особое внимание. Для этой категории граждан введено более 50 мер поддержки. В частности, многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 50 процентов стоимости приобретенного или построенного жилья. Мы продолжим работу по направлениям, которые обозначил Президент.

Также очень важным считаю решение главы государства о продлении специальных ипотечных программ со ставкой два процента для дальневосточников. Это будет способствовать повышению качества жизни, закреплению населения и росту экономики в регионах нашего федерального округа, — сказал Валерий Лимаренко.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин объявил о также о старте трех новых национальных проектов. «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь» призваны улучшить качество жизни, а проект «Кадры» будет способствовать профессиональному развитии россиян.