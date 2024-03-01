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Сахалинцы завоевали четыре медали II этапа Кубка Анны Богалий

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Воспитанники спортшколы г. Томари Глеб То и Анатолий Кастецкас стали призёрами II этапа всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий» SKiMiR.

Состязания прошли на базе Центра лыжного спорта «Дёмино» Ярославской области и собрали более 700 спортсменов из 34 регионов России. Биатлонистов ожидал суперспринт, спринт, масс-старт и эстафета.

В возрастной категории «юноши, 2009 — 2010 г.р.» Глеб То стал обладателем серебряной медали в суперспринте и бронзы в масс-старте. Анатолий Кастецкас занял третье место в спринте.

В завершении состязаний прошло награждение абсолютных победителей Кубка по сумме набранных очков. По результатам всех стартов Глеб То стал вторым, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

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