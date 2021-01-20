Рыболовы на льдине. Для их спасения привлекали вертолет

20 января в 15 часов в областное управление МЧС поступила информация о том, что в Макаровском районе, близ села Заозерное, на льду образовалась трещина. Отрезанными от берега оказались 8 рыболовов, среди них 3 женщины.

К месту ЧП прибыли госинспекторы маломерных судов из Макарова и сотрудники опорного пункта пожарной части с. Восточное.

Льдина с рыболовами дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. На море были большие волны и боковой ветер. Спасатели попытались выдвинуться к терпящим бедствие на двух лодках, но отказались от этого, так как сильный ветер мог перевернуть плавсредства. Пришлось запросить на помощь вертолет.

– Ситуация осложнилась тем, что дул сильный отжимный ветер. Льдину быстро относило в море, тонкий лед крошился. Поэтому было принято решение привлечь воздушное судно Ми-8 МЧС России, – прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

Крылатая машина Сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС со спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова приземлилась прямо на лед. Рыболовов погрузили и в 18 часов доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

Всего в спасательной операции участвовали 24 человека и 8 единиц техники.

Утром 20 января трещина на льду образовалась также в районе села Стародубского в Долинском районе. Спасатели оперативно проинформировали людей об опасности. Около 30 любителей зимней рыбалки благополучно покинули лед.

Еще одну опасную ситуацию предотвратили в селе Охотском Корсаковского района с помощью беспилотника. Летательный аппарат с воздуха оповестил о высокой угрозе взлома припая в связи с волнением на море. В зоне опасности находилось около 300 рыболовов-любителей. Люди прислушались к предупреждению и покинули лед.

Ранее МЧС предупреждало об опасности отрыва льда у юго-восточного побережья Сахалина.

Денис ЧУКСОВ.