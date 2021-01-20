В Сахалинской области будет проведен эксперимент по установлению специального регулирования выбросов парниковых газов

Как уже сообщал «Советский Сахалин», Сахалинская область выбрана в качестве пилотного региона по созданию торговой системы для операций с углеродными единицами на внешних и внутренних рынках. Торговую систему сформируют в рамках эксперимента по снижению парниковых выбросов в атмосферу – за счет стопроцентной газификации региона, модернизации ЖКХ, внедрения и развития альтернативной энергетики. Сообщаем подробности.

Правительство утвердило дорожную карту по реализации на территории Сахалинской области эксперимента по установлению специального регулирования выбросов парниковых газов и определило состав рабочей группы для координации этого эксперимента. Проект дорожной карты по реализации эксперимента подготовили минэкономразвития России совместно с правительством Сахалинской области.

Специальные условия создаются для внедрения низко- и безуглеродных технологий, отработки подходов по формированию системы верификации и методики учета выбросов и поглощения парниковых газов.

Утвержденная дорожная карта эксперимента предусматривает проведение региональной инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, создание инфраструктуры поддержки климатических проектов и подготовку проекта федерального закона о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 г. специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области. Эту задачу реализует минэкономразвития России при участии правительства Сахалинской области.

В результате эксперимента планируется создать первую в России региональную систему международной торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

«Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов «зеленого» финансирования», – сказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Согласно дорожной карте срок его внесения в Госдуму определен на июль 2021 года. Кроме того, экспериментом требуется внесение необходимых изменений в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, а также разработка Климатической программы и Комплексного плана действий региона по ее реализации.

В рамках формирования инфраструктуры эксперимента до августа текущего года будет проведена инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, по результатам чего будет сформирован кадастр парниковых газов области и выявлены виды экономической деятельности (сентябрь 2021 г.), на долю которых суммарно приходится более 80 проц. выбросов парниковых газов. Помимо этого к апрелю 2022 года будет создана и запустится в тестовом режиме информационная система в поддержку реализации эксперимента, включая подсистемы ведения реестров участников эксперимента, климатических проектов и углеродных единиц.

Отдельный блок мероприятий дорожной карты посвящен реализации в период с сентября 2021 года по февраль 2023 года климатических проектов и обращению углеродных единиц. Регистрация первых результатов проектов в реестре углеродных единиц намечена на июль 2022 года. А первая операция по передаче углеродных единиц между участниками эксперимента в информационной системе может состояться в июле 2022 года. Для этого правительство региона вместе с минэнерго России определит потенциал мер, способствующих сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения в области. На основе предложений заинтересованных организаций к сентябрю 2021 года будет составлен перечень приоритетных климатических проектов.

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с международными системами торговли.

Предполагается, что в перспективе по решению правительства в данную систему торговли смогут интегрироваться другие заинтересованные субъекты Российской Федерации.

«Реализация эксперимента позволит апробировать на примере Сахалинской области различные меры углеродного регулирования и оценить их эффективность для последующего масштабирования на уровне страны. Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам «зеленых» проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий. Эксперимент позволит апробировать более жесткое регулирование и необходимую инфраструктуру с согласия сторон и с последующей интеграцией в зарубежные системы торговли, этот проект на будущее и экспорт», – отметил министр экономического развития России минэкономразвития России Максим Решетников.

Для координации эксперимента вице-премьер Виктория Абрамченко под своим руководством утвердила состав рабочей группы, куда вошли советник президента Руслан Эдельгериев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава минприроды Александр Козлов, представители минэкономразвития, минпромторга, минтранса, минэнерго, минсельхоза, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, а также Банка России, «Роснефти», «Сбербанка» и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Первое заседание рабочей группы будет проведено уже в январе 2021 года.

«Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области – это важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению трансграничного углеродного регулирования. На Сахалине мы сможем протестировать различные подходы к построению такой системы и выбрать оптимальную модель для развертывания на всю страну. Мы рекомендуем российским предприятиям, в особенности крупным экспортерам, присмотреться к сахалинскому эксперименту, оценить эффекты внедрения подобной системы на свою деятельность и проработать формат своего участия в ней в будущем», – прокомментировал заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

«Содействие развитию низкоуглеродной экономики и модернизации производства в России является одним из приоритетов новой Стратегии Сбербанка, утвержденной в ноябре 2020 года и рассчитанной до 2023-го. Мы обладаем уникальными компетенциями и возможностями для того, чтобы обеспечить создание рынка углеродных единиц в нашей стране, и уже начали работать над этим. Мы готовы с участием государства обсуждать подходы к «зеленому» финансированию, необходимому для реализации дорожной карты», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

(По информации министерства экономического развития РФ).