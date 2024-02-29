«Сахалин-1» – проект технологических рекордов. Компания успешно справляется с задачей оставаться на высоте

В минувший вторник на торжественном мероприятии «Россия – это мы» коллектив проекта «Сахалин-1» принимал поздравления – советник главного исполнительного директора НК «Роснефть» в ранге вице-президента, глава федерации каратэ России Сергей Цой вручал сотрудникам награды за трудовой вклад в развитие отрасли.

В своём выступлении он перечислил заслуги предприятия. Реализация проекта «Сахалин-1», оператором которого с недавнего времени является НК «Роснефть», обеспечивает сбалансированные поступления как в федеральный бюджет России, так и в бюджет Сахалинской области. Именно поэтому было важно полностью восстановить операционную деятельность проекта после его передачи в российскую юрисдикцию. И компания успешно справилась с этой непростой задачей.

На проекте «Сахалин-1» применяются самые передовые технологии для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях, а уровень сложности самый высокий из-за особенностей работы на шельфе. Проект ещё известен как проект технологических рекордов.

Здесь были пробурены самые протяжённые скважины в мире. Другой рекордсмен – верхняя часть платформы «Беркут» весом около 42 000 тонн – это самое тяжёлое в мире верхнее строение, когда-либо установленное методом надвига в открытом море. А общий вес платформы «Беркут» превышает 200 тысяч тонн.

«Сахалин-1» поддерживает инициативы по развитию инженерно-технического образования, а также популяризации науки среди населения.

При непосредственном участии предприятия был создан технический нефтегазовый институт Сахалинского государственного университета. Благодаря финансовой поддержке предприятия региональные медики получили уникальное современное оборудование – оснащение для лабораторий, высокотехнологичную диагностическую аппаратуру, оборудование для реанимационных, стерилизующие комплексы.

Проект «Сахалин-1» поддерживает и различные экологические инициативы. У берегов острова Сахалин обитает 10 видов китов. Мониторинг состояния серых китов, а также их исследования привели к росту численности популяции краснокнижного животного.

На средства «Роснефти» в центре Южно-Сахалинска построен собор Рождества Христова – самый большой храм на Дальнем Востоке. Он вмещает более тысячи прихожан.

Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд. Российская промышленность работает стабильно и развивается, несмотря на внешнее давление. Налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надёжными, заинтересованными партнёрами. Отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где раньше были западные бренды. Речь идёт как о потребительских товарах (мебель, обувь, одежда, бытовая химия, косметика, парфюмерия и т. д.), так и о высокотехнологичной продукции. В частности, об авиационной и автомобильной технике, постройке поездов.

Последовательные экономические реформы привели к улучшению жизни россиян, прибыли от продажи российских энергоресурсов стали наполнять бюджет. Был практически полностью погашен госдолг, созданы стабфонд и система страхования вкладов. Инфляция и безработица снизились, а ВВП вырос в разы. Одной из главных задач на посту российского президента для Владимира Путина стала реализация программы приоритетных национальных проектов по самым важным направлениям.

Как недавно отметил Владимир Путин, Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику. Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика страны стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира вслед за Китаем, США, Индией и Японией.

Нефтяная компания «Роснефть» стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайскими партнёрами на поставку нефти по трубопроводной системе ВСТО.

Если посмотреть на развитие компании «Роснефть» за последние 20 лет, то здесь мы увидим впечатляющие цифры. Компания нарастила добычу нефти в 18 раз, долю в отечественной добыче – почти в 10 раз. На сегодня «Роснефть» добывает около 40% нефти от общероссийского объёма производства. Компания также является крупнейшим независимым производителем газа в России.

Она вносит существенный вклад в экономику и формирование бюджета России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет страны. Только за последние 5 лет выплаты превысили 18 трлн рублей, в том числе по итогам 2022 года – 4 трлн рублей.

Таким образом, каждый шестой рубль в бюджет страны поступил от выплат «Роснефти». Возможность самоопределения, суверенитет, традиционные семейные ценности, культуру и историю – всё это сейчас отстаивает Россия в наше непростое время. И главное в таких условиях – сплочённость страны, её единение перед внешними угрозами.

2024 год объявлен в России Годом семьи. В нашей стране большое внимание уделяется демографии, поддержке многодетных семей, семей с маленькими детьми, работает программа семейной ипотеки и другие важные программы.

Как отметил российский президент, семья – это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности.

В мероприятии «Россия – это мы!» приняла участие народная артистка России Анита Цой с музыкантами вокального трио «Реликт». Этот творческий коллектив даёт благотворительные концерты с программой легендарных песен военных лет. «Нации Победителей посвящается…» – так назвала артистка альбом. Фронтовые песни записаны музыкантами так, как они звучали в землянках, в военных госпиталях, на привалах и в тылу. Каждый трек был спет и сыгран в студии единым дублем без звуковых обработок и склеек. Лишь голос и живая акустика инструментов. От самого сердца!

На торжестве Анита Цой представила эту оригинальную концертную программу. В сопровождении музыкантов вокального трио «Реликт» она исполнила вошедшие в альбом песни «Журавли», «Тёмная ночь», «На безы­мян­ной высоте», «Эх, дороги», «Нам нужна одна победа». Зал подпевал артистам.

Как призналась артистка, это личное прочтение музыкального материала, ставшего частью истории страны. Песни, которые знает каждый, – негромкие рассказы о судьбе отдельного человека на войне в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Леонида Утёсова, Любови Орловой, Вячеслава Тихонова и других легендарных артистов того времени.

В заключение концертной программы Анита Цой пригласила на сцену Сергея Цоя. И в Год семьи их семейный дуэт исполнил лирическую песню «Зорька алая». Под аплодисменты.

Андрей НАЗАРОВ.