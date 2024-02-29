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Боевые подруги всегда готовы помочь. На Сахалине стартовал женский региональный форум

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На Сахалине стартовал женский региональный форум «Наставничество в действии». В нём принимают участие представительницы прекрасного пола со всей области, которые активным образом вовлечены в волонтёрскую деятельность, являются членами областного отделения «Союза женщин России».

Островитянки помогают бойцам СВО, инвалидам, людям старшего поколения и ветеранам. На форуме они обмениваются опытом, заводят новые полезные знакомства. От имени главы региона к собравшимся обратился первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

– Добрый день, уважаемые участницы форума! Вы состоите в региональных и российских общественных организациях, реализуете важные социальные проекты. Это многое говорит о нашем регионе – с такими боевыми подругами нам под силу любые задачи. К примеру, у нас тысячи добровольцев в районах Сахалина и Курил занимаются поддержкой бойцов СВО – плетут сети, изготавливают окопные свечи, готовят сухие супы. Отдельное внимание уделяется семьям военнослужащих – вы всегда придёте им на помощь. Президент России Владимир Путин объявил этот год Годом семьи. И вы являете собой пример того, как нужно заботиться о близких людях, – подчеркнул Сергей Байдаков.

– Я рада видеть каждого из вас. Уверена, что, поработав здесь, мы выработаем перспективу на год вперёд, обозначим наиболее актуальные и важные задачи. У нас появляются новые направления деятельности. Так, раньше мы работали по наставничеству в образовании, здравоохранении, социальной защите и культуре. А теперь «Союз женщин России» открыл новое движение – это молодёжный совет, в том числе благодаря работе которого за последние полтора месяца в наши ряды вступили 98 человек, – отметила председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Коршунова.

За активное участие в общественной и благотворительной деятельности Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручили председателю Сахалинского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Наталье Коршуновой.

Кроме того, за значительный вклад в достижение целей специальной военной операции медалью «Сахалинская область – фронту» IV степени награждены:

  • – Людмила Веденеева, член Смирныховского местного отделения партии «Единая Россия», член Смирныховского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Лусине Григорян, предприниматель, магазин «Продукты», член Долинского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Инна Гребенева, директор государственного учреждения ОТП «Фармация», член правления «Союза женщин России»;
  • – Ирина Карпукова, мэр муниципального образования городского округа «Смирныховский», руководитель женского движения «Единой России» в Смирныховском районе;
  • – Алёна Луференко, генеральный директор ООО «Алюрт», член Долинского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Ольга Манжара, мэр муниципального образования «Томаринский городской округ», председатель Томаринского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Ольга Минутина, депутат собрания городского округа Смирныховский, председатель Смирныховского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Юлия Рыбаченко, депутат городского собрания г. Невельска, председатель Невельского местного отделения «Союза женщин России»;
  • – Елена Столярова, главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель Южно-Сахалинского местного отделения «Союза женщин России».

Форум состоит из двух частей. В рамках первого блока организована работа 7 дискуссионных площадок по направлениям: «Наставничество в здравоохранении», «Наставничество в культуре», «Наставничество в образовании», «Наставничество в предпринимательстве», «Наставничество в политике», «Наставничество в национальных традициях» и «Наставничество среди молодёжи».

– Принимаю участие в форуме, чтобы познакомиться с более опытными волонтёрами и наставниками, получить новые знания и навыки. Я работаю в детском саду, поэтому наставничество – это фактически моя профессия. Также активно занимаюсь волонтёрской деятельностью. Недавно на одном из городских мероприятий, которое проводилось в честь Дня защитника Отечества, мы с коллегами-педагогами проводили краеведческие викторины. Было очень весело, интересно и познавательно. Хочется и дальше трудиться в этом направлении, – рассказала член «Союза женщин России», жительница Южно-Сахалинска Евгения Медюкова.

– Самое актуальное для меня – поддержка ребят, участвующих в СВО. Делаем всё, что в наших силах, отправляем посылки. Также вместе со своими соратницами помогаем пожилым людям посещать медицинские учреждения, приобретаем для них лекарства и продукты. На форуме хочу узнать что-нибудь новое, познакомиться с интересными людьми. Уверена, это пригодится мне в моей работе, – поделилась эмоциями Наталья Шестибратова из Смирных.

Во второй части форума пройдут мастер-классы по тематическим направлениям. Так, активные жительницы области посетят площадки «Здравоохранение», «Национальные традиции», «Движение первых» и «Предпринимательство», сообщила пресс-служба правительства области.

 

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