Понедельник, 4 марта, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалин впервые принимает первенство России по сноуборду

63

Первенство России по сноуборду стартовало в Южно-Сахалинске. Местом проведения стартов стали трассы горнолыжного комплекса «Горный воздух» и горы Парковой. Участие в соревнованиях принимают  более 270 спортсменов из 23 регионов страны.

— Впервые на территории островного региона мы проводим первенство страны по сноуборду. Мы зарекомендовали себя, как ответственные организаторы крупнейших соревнований международного и всероссийского уровней. Наши специалисты качественно подготовили все спортивные объекты для проведения первенства. Накануне это отметили спортсмены из Московской области, которые были приятно удивлены качеству подготовленных трасс. Сегодня первый день соревнований открывают девушки, поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех участниц с наступающим Международным женским днём. И пожелаю всем участникам состязаний показать свои самые лучшие результаты, — отметил глава министерства спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Соревнования продлятся до 10 марта. Сноубордисты будут состязаться в параллельных слаломе и гигантском слаломе, сноуборд-кроссе, биг-эйре и слоупстайле.

— Мы очень рады, что соревнования пройдут по всем дисциплинам. Несомненно, это важнейшие старты для сноубордистов. По итогу будет сформирована юниорская сборная команда России. Поэтому ответственность у ребят и девчат колоссальная. Островной регион во всех видах представляют 23 спортсмена, — рассказала тренер сборной команды Сахалинской области Ольга Желтова.

В первый день соревновались девушки в параллельном гигантском слаломе. На старт вышли более 60 спортсменок, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Среди девушек 13 — 14 лет первое место завоевала Ульяна Сверкунова, второе место у Влады Дудко (обе представляют Красноярский край), третьей стала Татьяна Воробьёва из Челябинской области. У юниорок 15 — 19 лет сильнейшей стала Дарья Белова из Татарстана, серебряная награда у Марии Травиничевой из Алтайского края, бронза у Александры Сачковой из Красноярского края.

 

.

По теме:

  1. София Надыршина завоевала две медали Кубка России по сноуборду
  2. Сахалин впервые принял чемпионат и первенство России по сёрфингу
  3. Зимний сезон начали удачно. София Надыршина завоевала две медали этапа Кубка России по сноуборду
  4. Островитянка взяла два золота этапа Кубка России по сноуборду
  5. Юная сахалинка взяла бронзу первого этапа Кубка России по сноуборду
  6. В условиях жесткой конкуренции. На Сахалине завершились чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту
  7. Каждый новый старт – это вызов себе. София Надыршина завоевала две золотые медали Кубка России по сноуборду
  8. Теперь – на первенство России
  9. Островная спортсменка взяла золото в первом этапе Кубка России по сноуборду
  10. Сахалин примет всероссийские старты по сноуборду
Предыдущая статья
Сахалинские чир-спортсменки завоевали две медали всероссийских соревнований
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ