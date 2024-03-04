Сахалинские чир-спортсменки завоевали две медали всероссийских соревнований

Сахалинские спортсменки Даниэла Боярова, Милана Терентьева, Руслана Замотаева и Алекса Юн стали обладательницами наград всероссийских соревнований по чир спорту.

Состязания прошли в Москве и собрали более 1800 участников, представляющих 110 клубов из 36 субъектов России.

Островной регион представляли четыре спортсменки. Все они поднялись на пьедестал почёта.

Даниэла Боярова и Милана Терентьева в дисциплине «чир-хип-хоп двойка, мужчины, женщины», заняли первое место и выполнили норматив для присвоения звания «мастер спорта России».

Руслана Замотаева и Алекса Юн стали третьими в дисциплине «чир-джаз двойка, мужчины, женщины», сообщила пресс-служба сахалинского минсполрта.

Островные борцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

В Брянске прошло всероссийское первенство РФСО «Локомотив» по вольной борьбе. Медалистов определили в двух возрастных группах (среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года).

Участниками состязаний стали около 400 представителей различных регионов России, а также Республики Беларусь.

— Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивной школы им. Н.П. Карпенко Шахтерска, спортивных школ Корсакова и Невельска. В условиях очень серьезной конкуренции им удалось завоевать восемь медалей, — рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.

В младшей возрастной группе наибольшие аплодисменты сорвала Елизавета Шестакова. Спортсменка из Шахтерска стала победительницей в весовой категории до 49 кг.

С бронзовыми наградами возвращаются домой ее землячка Камила Мустафаева (до 43 кг), Мухаммад Шаропов из Корсакова (до 48 кг) и невельчанин Михаил Гоков (до 71 кг).

Золото юниорского первенства в активе Софьи Салтымаковой из Корсакова. Она победила своих конкуренток в весе до 72 кг.

Арина Яковлева из Корсакова уверенно протоптала дорожку в финал, но в решающей схватке проиграла сопернице из Донецкой Народной Республики. Итог – серебро в весе до 62 кг.

Также второе место занял Владимир Смирнов из островной столицы. Он боролся в весе до 97 кг. Бронзовую медаль заслужил Вадим Кокорин из Корсакова (до 125 кг).

В успехе сахалинских спортсменов есть большой вклад работы их тренеров Вячеслава Нефедова (Шахтерск), Владимира Парохина (Корсаков), Казбека Моргоева (Невельск).