Понедельник, 4 марта, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалинские чир-спортсменки завоевали две медали всероссийских соревнований

112

Сахалинские спортсменки Даниэла Боярова, Милана Терентьева, Руслана Замотаева и Алекса Юн стали обладательницами наград всероссийских соревнований по чир спорту.

Состязания прошли в Москве и собрали более 1800 участников, представляющих 110 клубов из 36 субъектов России.

Островной регион представляли четыре спортсменки. Все они поднялись на пьедестал почёта.

Даниэла Боярова и Милана Терентьева в дисциплине «чир-хип-хоп двойка, мужчины, женщины», заняли первое место и выполнили норматив для присвоения звания «мастер спорта России».

Руслана Замотаева и Алекса Юн стали третьими в дисциплине «чир-джаз двойка, мужчины, женщины», сообщила пресс-служба сахалинского минсполрта.

Островные борцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

В Брянске прошло всероссийское первенство РФСО «Локомотив» по вольной борьбе. Медалистов определили в двух возрастных группах (среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года).

Участниками состязаний стали около 400 представителей различных регионов России, а также Республики Беларусь.

— Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва  по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивной школы им. Н.П. Карпенко Шахтерска, спортивных школ Корсакова и Невельска. В условиях очень серьезной конкуренции им удалось завоевать восемь медалей, — рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.

В младшей возрастной группе наибольшие аплодисменты сорвала Елизавета Шестакова. Спортсменка из Шахтерска стала победительницей в весовой категории до 49 кг.

С бронзовыми наградами возвращаются домой ее землячка Камила Мустафаева (до 43 кг), Мухаммад Шаропов из Корсакова (до 48 кг) и невельчанин Михаил Гоков (до 71 кг).

Золото юниорского первенства в активе Софьи Салтымаковой из Корсакова. Она победила своих конкуренток в весе до 72 кг.

Арина Яковлева из Корсакова уверенно протоптала дорожку в финал, но в решающей схватке проиграла сопернице из Донецкой Народной Республики. Итог – серебро в весе до 62 кг.

Также второе место занял Владимир Смирнов из островной столицы. Он боролся в весе до 97 кг. Бронзовую медаль заслужил Вадим Кокорин из Корсакова (до 125 кг).

В успехе сахалинских спортсменов есть большой вклад работы их тренеров Вячеслава Нефедова (Шахтерск), Владимира Парохина (Корсаков), Казбека Моргоева (Невельск).

— Наши медалисты подтвердили или впервые выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Софья Салтымакова выполнила норматив мастера спорта РФ. Она и Елизавета Шестакова завоевали лицензии на участие в первенстве страны, — заключил Александр Ваулин.

По теме:

  1. Счастливый помост. Сахалинские тяжелоатлеты завоевали две медали всероссийских соревнований
  2. Сахалинские тхэквондисты завоевали 14 медалей всероссийских соревнований
  3. Сахалинские яхтсменки завоевали две медали соревнований во Владивостоке
  4. Островные тхэквондисты завоевали 12 медалей всероссийских соревнований
  5. Весь пьедестал почета наш. Островные сноубордисты завоевали пять медалей всероссийских соревнований
  6. Сахалинка Софья Тузова завоевала две медали всероссийских соревнований
  7. Сахалинцы привезли с соревнований 30 медалей. Награды Спецолимпиады
  8. Сахалинские каратисты завоевали две золотые медали на II Играх стран СНГ
  9. Не затерялись среди сильнейших. Сахалинские спортсмены – участники международных и всероссийских соревнований
  10. Сахалинские лыжницы завоевали комплект медалей на всероссийских соревнованиях
Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 5 марта
Следующая статья
Сахалин впервые принимает первенство России по сноуборду
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ