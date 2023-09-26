Сахалинцы могут поддержать комплекс «Горный воздух» в борьбе за народную премию

Жители Сахалинской области могут отдать свой голос за комплекс «Горный воздух», заявленный на народную премию «Горы России».

Уже стартовало стартовало онлайн-голосование премии, где «Горный воздух» представлен в пяти номинациях:

Лучший в России горнолыжный курорт

Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха

Лучший горнолыжный курорт в черте города

Самый событийный горнолыжный курорт

Лучший в России горнолыжный курорт Дальневосточного ФО

Поддержать «Горный воздух» и проголосовать можно по ссылке https://нашигоры.рф/award до 15 октября включительно.

Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.