Сахалинцы могут поддержать комплекс «Горный воздух» в борьбе за народную премию

Жители Сахалинской области могут отдать свой голос за комплекс «Горный воздух», заявленный на народную премию «Горы России».

Уже стартовало стартовало онлайн-голосование премии, где «Горный воздух» представлен в пяти номинациях:

  • Лучший в России горнолыжный курорт
  • Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха
  • Лучший горнолыжный курорт в черте города
  • Самый событийный горнолыжный курорт
  • Лучший в России горнолыжный курорт Дальневосточного ФО

Поддержать «Горный воздух» и проголосовать можно по ссылке https://нашигоры.рф/award до 15 октября включительно.

Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила  пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

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