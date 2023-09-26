Сахалинцы могут поддержать комплекс «Горный воздух» в борьбе за народную премию

Жители Сахалинской области могут отдать свой голос за комплекс «Горный воздух», заявленный на народную премию «Горы России».
Уже стартовало стартовало онлайн-голосование премии, где «Горный воздух» представлен в пяти номинациях:
- Лучший в России горнолыжный курорт
- Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха
- Лучший горнолыжный курорт в черте города
- Самый событийный горнолыжный курорт
- Лучший в России горнолыжный курорт Дальневосточного ФО
Поддержать «Горный воздух» и проголосовать можно по ссылке https://нашигоры.рф/award до 15 октября включительно.
Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.