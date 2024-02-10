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Сахалинцы не вернулись из боя

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Скорбное известие о гибели в зоне специальной военной операции — там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области, это Семенов Тимур из Чехова Холмсого района, гвардии рядовые Ушаков Андрей, Ларин Евгений, Хабиров Олег из Южно-Сахалинска, рядовой Карпов Артём из Долинского района.

— Бойцы до конца стояли на защите Родины и в наших сердцах навсегда останутся героями, — написал губернатор Валерий Лимаренко.- Выражаю искренние соболезнования родным и близким защитников. Семьям будет оказана необходимая помощь.

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