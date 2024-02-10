Сахалинцы не вернулись из боя

Скорбное известие о гибели в зоне специальной военной операции — там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области, это Семенов Тимур из Чехова Холмсого района, гвардии рядовые Ушаков Андрей, Ларин Евгений, Хабиров Олег из Южно-Сахалинска, рядовой Карпов Артём из Долинского района.