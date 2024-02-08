Ну, держись, навага! Зимний фестиваль «Сахалинский лёд – 2024» выяснит, кто лучший рыболов

Совсем скоро, 23 февраля, на реке Найба пройдет фестиваль зимней любительской рыбалки. Про него слышали если не все, то точно многие. Но в чём его суть?

Соревнования пройдут в два этапа. Первый – отборочный в формате командных состязаний. Здесь могут принять участие мужские, женские, смешанные и даже детские команды по четыре человека. Правила просты: побеждают те, кто имеет наибольший вес улова. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будет отведён сектор с заранее пробурёнными лунками.

Второй этап – личные состязания. Это «Рыбацкий биатлон» среди мужчин и женщин. К нему допускаются те, кто занял с 1 по 50 место в командных состязаниях. Количество участников от команды не регламентировано. Суть этапа следующая: соревнующиеся последовательно перемещаются от первой зоны ко второй, в каждой из которой должны поймать по одной наваге. Побеждает тот, кто первый дойдёт до финиша.

Как и любое соревнование, «Сахалинский лёд» имеет свои правила, нарушение которых может привести к дисквалификации. Рыбакам стоит учесть, что не вся выловленная рыба принимается к зачёту, только навага. Остальные виды рыб придётся отпускать обратно в море. Ещё одно условие: к зачёту принимается навага размером от 19 см. И, конечно же, запрещается ловить рыбу за пределами командного сектора.

Какое же соревнование без призов? Победителей в этом году ждут медали и кубки, денежное вознаграждение и подарки от организаторов и спонсоров фестиваля. А главный приз – самоходное транспортное средство. Его получит тот, кто займёт первое место в «Мужском триатлоне».

Подарки, кстати, можно получить не только за выловленную рыбу. В этом году участников фестиваля ждут такие номинации, как «Самый опытный участник», «Самая колоритная команда» и «Лучшая группа поддержки». Здесь оценивается творческий подход к соревнованиям: оригинальные костюмы, кричалки и плакаты, артистичное представление команды.

Конечно, «Сахалинский лёд» не ограничится только ловлей рыбы. С самого утра на месте проведения фестиваля ведущий и диджей будут развлекать конкурсантов и болельщиков. Гостей фестиваля ждут утренняя гимнастика, рыбацкий завтрак, конкурс «Угадай мелодию 90-х» и выступления музыкальных групп.

Фестиваль зимней любительской рыбалки пройдёт уже в 13 раз. С каждым годом количество участников возрастает. В первый год фестиваль собрал 98 команд по 4 человека в каждой. А 2023-й стал рекордным в истории «Сахалинского льда» – 241 команда боролась за главный приз. В этот раз организаторы планируют принять на фестивале гостей не меньше.

Регистрация на соревнования начнётся в пятницу, 9 февраля. Подать заявку на участие в командном первенстве можно на сайте sakhice.ru или по номеру телефона 8 (4242) 72-25-76 до 22 февраля. Те, кто в последний момент примет решение участвовать в соревнованиях, смогут заполнить заявку 23-го числа на льду перед стартом.

Анастасия КАРАМУШКИНА.