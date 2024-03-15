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Сахалинцы не вернулись из боя на спецоперации

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Снова печальные вести из зоны СВО – там погибли трое наших земляков- военнослужащих.

Это гвардии ефрейтор Василий Ипатов из Новотроицкого, рядовой Виталий Решетенко из Корсакова и гвардии ефрейтор Анатолий Чернышенко из Тымовского района, сообщили в правительстве области.

 – Они навсегда останутся в памяти сахалинцев и курильчан истинными героями, которые до конца исполнили свой долг перед Отечеством. Выражаю искренние соболезнования родным и близким павших бойцов. Семьям будет оказана вся необходимая помощь, – написал Валерий Лимаренко.

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