Сахалинцы не вернулись из боя на спецоперации

Снова печальные вести из зоны СВО – там погибли трое наших земляков- военнослужащих.

Это гвардии ефрейтор Василий Ипатов из Новотроицкого, рядовой Виталий Решетенко из Корсакова и гвардии ефрейтор Анатолий Чернышенко из Тымовского района, сообщили в правительстве области.