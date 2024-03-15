Сахалинская область одной из первых среди регионов приступила к выборам Президента России

Журналист «Советского Сахалина» побывал в эпицентре событий. В дни главного всероссийского голосования центр общественного наблюдения, расположившийся в стенах исторического парка «Россия – моя история» напоминает центр управления космическими полётами! Множество мерцающих мониторов, сосредоточенные лица наблюдателей… Никакой лишней суеты, чувствуется, что здесь идет важная и напряженная работа. Подробнее о ней «Советскому Сахалину» рассказал руководитель центра Владимир Иконников.

— Отсюда мы можем наблюдать за работой участковых комиссий. Их у нас в регионе 170. На каждом участке подключено по две камеры, с помощью которых мы видим общий план и ключевые точки – особенно где люди опускают свои бюллетени в ящики для голосования. В первый день голосования, на наш взгляд, все идёт в штатном режиме, нарушений нет. На всех участках работает 296 общественных наблюдателей. Кроме того, от региональной общественной палаты назначено 6 наблюдателей в СИЗО Охи и Южно-Сахалинска (2 и 4 соответственно). От наших наблюдателей сообщений насчет нарушений или других вещей, требующих нашего внимания, не поступало. Мы работаем в плотном контакте с областной избирательной комиссией.

Кто входит в центр общественного наблюдения? Руководители партий, которые выдвинули или поддерживают кого-то из кандидатов, отделения других партий, зарегистрированных в регионе, а также активные граждане, известные люди, общественники, члены общественной палаты Сахалинской области. Всего в нашем штабе 38 человек, плюс члены региональной общественной палаты.

Задачи разные: облизбирком отвечает за организацию и проведение выборов, а наша задача – следить за тем, чтобы все было честно, открыто, прозрачно, доступно. Обращаем внимание на то, чтобы был отклик на пожелание людей, например, кому-то удобнее голосовать на другом участке. Или, если человек плохо себя чувствует, – чтобы к нему на дом приехала участковая избирательная комиссия, и он смог воспользовался своим правом и проголосовал. Когда будет подсчёт голосов – будем следить за их учётом.

— Что можно выявить с помощью камер?

— Видим общую ситуацию на участке, причем с двух ракурсов. Если что-то произойдёт, мы должны сразу сообщить в облизбирком. У него есть все полномочия для разрешения проблемы. Впрочем, к нам люди могут обратиться с вопросами по выборам и получить консультацию.

— Есть ли у вас прямые выходы на горячие линии, на экстренные службы?

— Да, конечно. Но мы побывали в нескольких участковых комиссиях, пообщались с председателями, с членами комиссий, избирателями, с теми, кто занимается охраной общественного порядка, с сотрудниками МЧС, наблюдающими за пожарной безопасностью. Могу заверить – все работает как надо!

— Насколько я знаю, у вас достаточный опыт подобной работы?

— Опыт давний. Общественная палата организует такие штабы во взаимодействии с правительством и с облизбиркомом с 2018 года. Годом ранее было издано законодательство, по которому общественный наблюдатель имеет такие же права и обязанности, как наблюдатель от партии или какого-либо кандидата.

Павел Сиваконов, заместитель председателя региональной избирательной комиссии:

— С утра 15 марта открылись все избирательные участки области и сразу приступили к работе. Утро выдалось активное! К этому времени завершилось досрочное голосование в труднодоступных, удаленных местностях. Всего проголосовало досрочно 10 тысяч избирателей. Из них около 4 тысяч приходится на судовые комиссии и около 6 тысяч – на труднодоступные удаленные местности: маяки, заставы, буровые платформы, метеостанции, вахтовые поселки…

— Как работается облизбиркому с наблюдательным советом?

— Мы с Владимиром Юрьевичем стояли у истоков создания центра общественного наблюдения в 2018 году, вместе организовывали, выбирали помещение, прошли все этапы работы с Ростелекомом по организации онлайн-трансляции, по видеонаблюдению, по горячей линии, по разбору ситуаций. Работаем в полном контакте, и эффективность налицо. Центр — механизм, значительно облегчающий нашу основную работу. Здесь происходит предварительное рассмотрение разных спорных ситуаций.

— Центр работает в круглосуточном режиме, выборы проходят три дня подряд… Наблюдателям нужен отдых, питание… Как это организовано?

— Есть график дежурств по времени, питание обеспечиваем, действует круглосуточная охрана. За годы работы все уже продумано, обкатано и сложностей не представляет.

— Какие нарушения выявляли наблюдатели центра в прежние годы?

— Серьезных нарушений избирательного законодательства в нашей области не было, а технические моменты бывают. Например, одна из камер на участке почему-то выставлена в неверном ракурсе, при котором в кадр не попадают кабинки или ящики для голосования. Такие вещи решались оперативно: наблюдатели обращали на это внимание участковых комиссий, и тут же с председателем участка камеру устанавливали корректно.

Протоиерей Виктор Горбач, председатель общественной наблюдательной комиссии Сахалинской области, которая контролирует соблюдение законов в местах лишения свободы:

— В следственных изоляторах Южно-Сахалинска и Охи всё достаточно хорошо организовано, граждане выходят покамерно, голосуют, им на смену приходят другие. Сотрудники ФСИН на службе, также имеют возможность проголосовать – они заранее получили открепительные удостоверения, затем зарегистрировались на избирательном участке по месту службы. В Южно-Сахалинске голосование продолжается, а в Охе граждане, зарегистрированные на выездном избирательном участке, уже все проголосовали. При подсчете голосов будем тоже наблюдать за процессом – в Южно-Сахалинском СИЗО. Важен каждый голос. Это наши граждане, и в их отношении должны соблюдаться все законы РФ. Замечаний пока нет.

Не было существенных замечаний и у Павла Ашихмина, секретаря комитета регионального отделения КПРФ. Разве что из-за активной гражданской позиции в начале дня 15 марта образовались небольшие заторы: многие избиратели решили проголосовать пораньше, уже в 8 утра.

Николай ПИТЕРСКИЙ.