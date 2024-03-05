Сахалинцы завоевали семь медалей всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике

Холмские спортсмены стали обладателями семи наград XXIV всероссийского турнира по тяжёлой атлетике, посвящённого памяти заслуженного тренера РСФСР Б. А. Шесталюка.

Соревнования прошли в Ханты-Мансийском автономном округе и собрали более 250 участников из 11 регионов страны.

Сахалинскую область на состязаниях представляли семеро спортсменов. Они завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Награды высшей пробы заработали Анастасия Демченко (весовая категория «женщины, 45 кг»), показавшая результат по сумме толчка и рывка 143 кг, Геннадий Зыков (мужчины, 55 кг) с результатом 207 кг и абсолютный чемпион соревнований Глеб Отпущенников (мужчины, свыше 109 кг) с результатом 374 кг.

Серебро взяли Яна Цибиногина (женщины, 59 кг, результат 127 кг), Константин Травин (юноши 13 — 17 лет, 49 кг, результат 112 кг) и Максим Горбунов (юноши 13 — 17 лет, 61 кг, результат 178 кг).

Бронза досталась Дамиру Шейко, выступавшему в группе «юноши 10 — 12 лет, 33 кг», и показавшему результат 67 кг.

Благодаря своему весу – 27 кг, спортсмен стал абсолютным победителем в своей возрастной категории вне зависимости от весовых категорий, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалинские дзюдоисты привезли семь медалей с первенства ДФО

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по дзюдо (ката-группа) среди юношей и девушек до 15 лет. На татами вышли спортсмены 2010 — 2011 г. р.

Первенство проходило в два этапа. Сначала – демонстрация техники КАТА, затем – личные соревнования по олимпийскому дзюдо. Участниками состязаний стали свыше 100 дзюдоистов из восьми регионов Дальнего Востока.

Как обычно, внушительный десант спортсменов делегировала Сахалинская область.

Островитяне сумели завоевать семь медалей (две золотые, серебряную и четыре бронзовые).

В турнире юношей отличился Роман Гарибов. Он забрал у соперников золотую награду в весе до 66 кг.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Кирилл Дедов (до 66 кг) и Артем Мудрак (свыше 73 кг).

У девушек на татами блистала Карина Кожевникова. Ей не нашлось равных в весе до 48 кг.

Второе место заняла Любовь Аристова (до 57 кг), третье – Алсу Максютова (до 63 кг) и Софья Беликова (+63 кг).

— Право выступить на первенстве России в Калининграде получили золотые и серебряные медалисты. На тренерском совете было решено, что перед вылетом все спортсмены пройдут сборы в Хабаровске. Там и будет сформирована окончательная заявка команды ДФО на первенство страны, — пояснил тренер островной сборной, мастер спорта России по самбо и дзюдо Игорь Кардаш.

Островные спортсменки завоевали две медали первенства ДФО по боксу

В Республике Бурятия состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди девочек, девушек, юниорок, чемпионат ДФО среди женщин, первенство ДФО среди юниоров 19 — 22 лет.

В масштабных состязаниях принимали участие представители Чукотки, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев.

Островным спортсменкам удалось завоевать две золотые медали.

В первенстве среди девушек 13 — 14 лет (2010 — 2011 г. р.) отличилась Валерия Павлюченко из Соловьевки. Она заняла первое место в весовой категории до 54 кг.

В турнире девушек 15 — 16 лет (2008 — 2009 г. р.) первенствовала Алина Гречко из Долинска. В весовой категории до 52 кг она выиграла три боя.

В первом бою Алина добилась явного преимущества над соперницей из Магаданской области. Во втором была сильнее спортсменки из Забайкальского края. А в финале забрала победу у Софьи Коваль из Магаданской области со счетом 5:0.

Четырнадцать команд претендуют на медали первенства ДФО по волейболу

В Южно-Сахалинске открылось первенство ДФО по волейболу среди юношей и девушек 2008 — 2009 г. р. В спортшколе по волейболу собрались четырнадцать сильнейших команд Дальнего Востока.

Изюминкой парада открытия стало исполнение гимна Российской Федерации сводным хором гимназии № 3 под руководством Георгия и Елены Румянцевых, выступление ансамбля корейских ударных инструментов «Мире» (детская школа «Этнос»), а также традиционный сладкие сахалинские пироги, которыми угостили всех участников.

В первенстве среди девушек играют шесть команд: Еврейская автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края. Они определят медалисток по круговой системе.

У юношей участников на два больше. Добавились Бурятия и Якутия.

Волейболисты начали поход за наградами с группового этапа.

Подгруппа «А»: ЕАО, Амурская область, Республика Бурятия, Хабаровский край.

Подгруппа «Б»: Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область.

Расписание на 5 марта