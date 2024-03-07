Сахалинец Ильяс Нургалиев стал победителем забега по льду озера Байкал

Сахалинский спортсмен Ильяс Нургалиев занял первое место в забеге по льду озера Байкал Baikal Ice Trail.

Уникальные соревнования прошли в шестой раз в селе Ангасолка и собрали более 150 любителей активного образа жизни из разных уголков России.

Участникам предстояло преодолеть одну из двух дистанций на выбор – 10 или 20 км. В стартах нет градации по возрасту, поэтому победителей определяли в абсолютных категориях среди мужчин и женщин.

Островной регион на состязаниях представляли 11 спортсменов.

По итогам забега на 10 км победу одержал Ильяс Нургалиев, финишировав с результатом 00:38:37 секунд. В десятку сильнейших попали ещё два сахалинца – Андрей Ельцов стал пятым, Александр Квак – седьмым.

Среди островитянок лучший результат показала Юлия Сафронова – на 10-километровой трассе она стала десятой. Наталья Скворцова финишировала 13-й.

На дистанции 20 км от Сахалина выступала единственная атлетка – Вероника Сенина. Она пришла к финишу 17-й, сообщила пресс-служба минспорта нашей области.

Дарина Иохвидович и Рината Кашинцева – бронзовые призеры российского первенства

На Камчатке проходят чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Очередной соревновательный день был посвящен супер-гиганту.

Мужчины определили медалистов чемпионата страны, а девушки – первенства.

Золото не отдал никому Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. Серебро у Ивана Кузнецова с Камчатки, бронза – у Александра Андриенко из Калужской области.

В первенстве наша Дарина Иохвидович стала обладательницей бронзы.

Быстрее нее были только Василиса Новикова из Краснодарского края (первое место) и Вероника Цупикова из Алтайского края (второе).

День 6 марта был посвящен супер-комбинации. Сильнейших определили в женском чемпионате и юниорском первенстве.

— Супер-комбинация состоит из двух дисциплин, а победитель определяется по сумме времени супер-гиганта и слалома, — пояснили организаторы.

Первыми на старт вышли участницы женского чемпионата. Лучший результат показала Юлия Плешкова с Камчатки, завоевавшая уже третью золотую медаль турнира.

Анастасия Горностаева из Москвы показала лучшее время в слаломе, но этого не хватило для общего первого места. У нее – серебряная награда.

Бронзовый результат показала островная горнолыжница Рината Кашинцева, которая хорошо проехала вторую трассу.

7 марта участники определят медалистом чемпионата России в супер-комбинации среди мужчин, а также первенства России среди юниорок.

Сахалинец взял серебро первенства России по сноуборду

Первенство России по сноуборду продолжается в Южно-Сахалинске. Во второй соревновательный день на склонах горнолыжного комплекса «Горный воздух» состязались сноубордисты юниоры в параллельном гигантском слаломе. Участие приняли более 60 спортсменов из 23 регионов страны.

Среди юношей (2009 -2010 г.р.) золото завоевал Андрей Туринский из Красноярского края, серебряная награда у Матвея Добросовестного из Сахалинской области, бронза у Сергея Политова из Кемеровской области.

Среди юниоров (2004 — 2008 г.р.) сильнейшим стал Константин Санников из Москвы, на втором месте Александр Ефремов из Краснодарского края, тройку призёров замкнул Илья Хуртин из Красноярского края.

В третий день соревнований на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на старт вышли девушки 13 — 14 лет и юниорки 15 — 18 лет. Спортсменки выступали в дисциплине «параллельный слалом».

Победительницей в младшей возрастной группе стала красноярская сноубордистка Влада Дудко. Второе место заняла Лидия Лукичёва из Московской области. Третий результат показала челябинская спортсменка Татьяна Воробьёва.

Среди юниорок самой быстрой стала Ольга Найдякина из Кемерова. Победу ей уступила её землячка Дарина Клинк. Тройку лидеров закрыла Дарья Белова, представляющая Татарстан.