Сахалинские полицейские задержали мошенников, представлявшихся полицейскими

У предпринимательницы из Южно-Сахалинска полицейские обнаружили в продаже лососёвую икру без маркировки. Товар был изъят, началась проверка.

Приятель женщины познакомил ее с лицами, которые якобы имеют связи в силовых структурах. Новые знакомые пообещали оказать содействие в возврате продукции и запросили за свои услуги три млн. рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, для убедительности один из них даже отправил гражданке свою фотографию в служебной форме, изготовленную в графическом редакторе.

Получив три миллиона, злоумышленники запросили еще один миллион… И женщина поняла, что попала на мошенников.

Передача денег проходила в одном из кафе Южно-Сахалинска уже под контролем оперативников. Полицейские задержали двух мнимых силовиков после того, как наличные уже перекочевали к ним. Мошенников взяли под стражу.

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.