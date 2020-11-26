Пропал человек… Сахалинским следователям помогут московские криминалисты

Жительница г. Москвы на приеме граждан в режиме видео-конференц-связи пожаловалась председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на волокиту со стороны следствия по розыску ее отца, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В июле нынешнего года мужчина пропал во время рыбалки на Сахалине. Но, по словам женщины, два месяца никаких действий по уголовному делу не предпринималось. И лишь 1 октября оно было принято к производству областным следственным управлением.

В версию о том, что отец утонул, дочь не верит. Река, по ее утверждению, в это время года в том месте, где рыбачил мужчина, неглубокая. К тому же тело рыболова не найдено до сих пор.

В режиме видеоконференции в приеме граждан принимали участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся ставшие предметом внимания главы ведомства уголовные дела.

Заслушав отчет о проводимом расследовании на Сахалине, Александр Бастрыкин подверг критике работу следственного управления по Сахалинской области.

Необходимо принимать оперативные меры к расследованию преступлений, затягивание сроков следствия недопустимо, подчеркнул он. Председатель СК РФ поручил провести служебную проверку в отношении руководства сахалинского ведомства. Уголовное дело по пропаже человека передано в производство ГСУ СК России, на место будут направлены криминалисты центрального аппарата.

Ирина Новикова.