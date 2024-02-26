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Пришли на помощь по зову сердца. В администрации Южно-Сахалинска наградили добровольцев – участников ликвидации последствий циклона

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Более 80 неравнодушных граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации оказывали содействие и помощь населению Южно-Сахалинска во время прохождения мощного циклона с 24 по 29 января. Их 26 февраля чествовали в администрации города, отметив благодарственными письмами.

В тяжёлых погодных условиях активные граждане, работники разных предприятий и добровольцы обеспечивали бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения городского округа. Буквально без выходных, днём и ночью они доставляли жизненно необходимые продукты, детское питание, лекарственные препараты, а также горючее для жидкотопливных котлов. Доставляли пациентов и медработников в учреждения здравоохранения, помогали специалистам разных структур, оказавшихся дома в «снежном плену», добраться до рабочих мест. Раскапывали приюты для животных, занимались расчисткой домов и входных групп от снега маломобильным людям, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, семьям участников СВО.

От имени администрации Южно-Сахалинска и от себя лично благодарность выразили вице-мэры Елена Фёдорова и Дмитрий Хайбриев. Они отметили, что участие и помощь каждого оказались неоценимыми в дни, когда город жил в условиях ЧС. Все заявки отрабатывались единой командой, в тесном взаимодействии с профильными службами, сотрудниками УМВД, администрации, различными ведомствами. Отдельные слова адресовали дорожникам, которые оперативно включились в работу при огромном объёме снега, волонтёрам «ВьЮжный десант» центра молодёжных инициатив, в дни метели они отработали более 300 заявок.

В списке тех, кто получил благодарственные письма за высокие достижения в профессиональной деятельности, а также за значительный вклад в устранении последствий глубокого снежного циклона, значатся добровольцы «ВьЮжного десанта», сотрудники «Зелёного города», завода строительных материалов им. Федотова, сотрудники полиции, горводоканала, ООО «Вектор-строй», спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска, работники детских садов, десятки активистов-добровольцев.

– Мы организовали развоз горячего питания сначала для дорожных рабочих, потом для сотрудников МЧС, это был жест взаимодействия, участия. Ребята не покладая рук расчищали город днём и ночью, хотелось согреть их домашним теплом и поддержкой. Есть такое слово «по-человечески», и вот именно так мы всегда должны приходить друг другу на помощь, и не только при режиме ЧС, – поделилась волонтёр региональной группы помощи «Надежда Сахалина» Татьяна Жукова.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит неравнодушных горожан за масштабную работу, за стойкость, неравнодушие, активность и отзывчивость.

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