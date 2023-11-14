Скоростные атаки на мёрзлом поле. ФК «Сахалин» завершил победой осенний сезон в первенстве России

На южно-сахалинском стадионе «Спартак» состоялся матч первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона Б группы 3. «Сахалин» встречался с «Рязанью». Игра 17 тура завершилась со счетом 2:0 в пользу островной команды.

К этому поединку коллективы подошли на разных полюсах в турнирной таблице. Гости из Рязани одержали в 16 матчах четыре победы, завершили три поединка мирным исходом, потерпели девять поражений и занимали пятнадцатое место.

Необходимо напомнить поклонникам футбола, что «Рязань» начала первенство довольно агрессивно. В первом и втором турах они просто уничтожили «Пересвет» и «Коломну», выиграв у этих команд с одинаковым счетом 5:2. Затем в гостях сломили сопротивление «Химок-М» 2:0 и «Космоса» 4:1. После этого у команды началась черная полоса неудач.

Что же касается личных встреч с «Сахалином», то рязанцы выиграли пять матчей из пяти, забив в общей сложности в ворота островной команды тринадцать мячей и пропустив в свои три.

«Сахалин» к последнему матчу сезона лето-осень, образно выражаясь, набрал ход. В последних пяти встречах наша команда три выиграла, один матч завершила вничью и один проиграла. В турнирной таблице расположились на три ступеньки выше «Рязани».

Погода в этот воскресный день была далеко не футбольная. Снег, температура минус 2 и порой сильный порывистый северный ветер. Вспомнилось обещание всероссийской федерации футбола много лет назад, когда чемпионат был перенесен на весну-осень, что в ближайшие пять лет каждой команде за счет средств федерации будет построен крытый футбольный центр. Прошло больше десяти лет, и об этом обещании даже не вспоминают. Как и не пытаются вспоминать на Сахалине о подогреве футбольного газона на «Спартаке», который вроде бы есть, но никто не видел, чтобы он работал.

С первых минут «Сахалин» взял игру под свой контроль. Как следствие «Рязань» стала испытывать проблемы в обороне. Мощь атак островитян была настолько агрессивна, что уже на исходе второй минуты встречи Даниил Большунов открыл счет в матче — 1:0.

«Сахалин» буквально висел на воротах «Рязани». Наши Кирилл Могель, Андрей Сорокин, Максим Ерусланов, Даниил Большунов, Вячеслав Новиков, в прямом смысле слова, терзали защиту гостей. Надо отдать должное команде из Рязани, она выстроила «глухой автобус» на подступах к своим воротам, а завладев мячом, дорожила им и старалась провести атаку.

Наш коллектив продолжал диктовать свои условия игры, и на восемнадцатой минуте Кирилл Могель по левому краю накрутил защитника соперника и выдал филигранный пас находящемуся по центру поля в восемнадцати метров от ворот соперника Валерию Альшанскому. Наш нападающий, подработав мяч, пробил в нижний правый от вратаря угол. 2:0. Смело можно сказать, идеальное начало.

На этом «Сахалин» не успокоился. До конца первого тайма хозяева поля могли не раз поразить ворота рязанцев. На 22 минуте Вячеслав Новиков обыграл трех защитников гостей в штрафной площади и вышел один на один с голкипером Владимиром Отмаховым, но в последний момент один из соперников снял мяч с ноги Вячеслава, отправив его на угловой. Спустя две минуты неугомонный Новиков пробил с восемнадцати метров в левую девятку от вратаря, но стаж ворот «Рязани» спас команду.

«Сахалин» продолжал свои скоростные атаки на ворота соперника. Счет в матче должен был дойти до крупного. Но на последней стадии атак подводило футбольное мастерство. Только за первую четверть наши парни подали семь угловых у ворот «Рязани».

После перерыва гости заиграли гораздо активнее, наседая на ворота сахалинцев. Островная дружина стала действовать на удержание счета и «сушить» игру. Как следствие «Сахалин» реже переходил на половину соперника, отказался от высокого прессинга, у игроков пропал кураж. Последние десять минут встречи наши парни просто «катали вату».

Выиграв последний матч летне-осеннего сезона, «Сахалин» занял одиннадцатое место. Островитяне выиграли 7 матчей, два раза поделили с соперниками очки и потерпели восемь поражений. В ворота соперников смогли забить 16 мячей — это худшая результативность в нашей группе. В свои пропустили 19. Это четвертое место. Лучший бомбардир в нашей команде Даниил Большунов — 7 мячей. Голкипер Руслан Юнусов в четырех матчах не позволил соперникам поразить свои ворота.

Игорь КАРПУК.

Фото Владимира СОТНИКА.

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