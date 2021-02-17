Снежный экзамен. Его прошли не все коммунальные службы юга области

В ночь с 17 на 18 февраля в г. Холмске не спали многие. Как минимум, жители улицы Рабочей, наблюдавшие, как бойко горит один из домов. К ним присоединились, конечно же, пожарные, сотрудники службы МЧС и скорой медицинской помощи, а также представители местной власти.

Полная ликвидация пожара заняла более четырех часов. Пожарные машины не смогли близко подъехать к охваченному огнем домовладению. Остановились ровно там, как утверждают очевидцы, где закончилась расчистка дороги, произведенная буквально накануне, днем 17 февраля.

Пожарным удалось протянуть магистральную линию и приступить к тушению пожара, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадавшую 52-летнюю жительницу дома скорая помощь доставила в больницу.

Как рассказали читатели нашей газеты, если на улице Рабочей хотя бы частично прошла снегоуборочная техника, то улица Горная полностью заметена.

Еще один аналогичный звонок мы получили от жителя Южно-Сахалинска. Он рассказал, что уже третьи сутки не расчищена трасса по направлению к Углегорскому району. «Людям надо попасть в областную больницу, но они не могут выехать», – посетовал позвонивший в редакцию читатель.

Анна СЕРГЕЕВА.