София Надыршина завоевала золотую медаль Спартакиады сильнейших

В Миассе проходят соревнования по сноуборду в рамках Спартакиады сильнейших, приуроченной к десятилетней годовщине Олимпиады в Сочи.

Спортсмены состязаются на ГК «Солнечная долина» в дисциплинах хаф-пайп, ски-кросс, борд-кросс, слоуп-стайл, биг-эйр, параллельный слалом.

— Уникальный старт собрал все основные дисциплины сноуборда, а значит мы получим незабываемые ощущения акробатического и альпийского масштаба, — считают организаторы.

Первым видом программы был хаф-пайп. В женском зачете серебряную медаль завоевала мастер спорта международного класса Елена Костенко (Южно-Сахалинск).

Затем определили медалистов в дисциплине параллельный слалом-гигант. Медали оспаривали 93 спортсмена (44 женщины и 49 мужчин).

В женской гонке золотую награду завоевала София Надыршина из Южно-Сахалинска. В финале она опередила Полину Каримову из Красноярского края, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Фото РИА Новости.

Анастасия Батманова взяла золото на всероссийской спартакиаде по биатлону

Сахалинская биатлонистка Анастасия Батманова завоевала золото на всероссийской спартакиаде. Спортсменка быстрее всех пришла к финишу в спринте на 7,5 км.

— Я еще не осознала эту победу. Настраивалась сегодня на свою работу, условия очень тяжелые. Очень рада, что справилась. Девчонки ошиблись, поэтому я сегодня выше. На стрельбище повезло со стойкой. Лежа, я умею работать при ветре, а стоя – сложная непредсказуемая штука. Сегодня удача была на моей стороне. Здорово, что всё так сложилось, — поделилась спортсменка в интервью телеканалу Матч ТВ.

Биатлонный турнир Спартакиады проходит в Златоусте Челябинской области. С 10 по 18 февраля будут бороться за медали в спринте, эстафете и гонке преследования на дистанциях 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 24 и 30 км.

Сергей Слюсаренко – бронзовый призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам

В г. Заинск (Республика Татарстан) проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам призы заслуженного мастера спорта Ф. П. Симашева. На участие заявлено 226 спортсменов 17 — 18 лет из 25 регионов России, а также Республики Беларусь.

Начались состязания с гонки свободным стилем (девушки – 5 км, юноши – 10 км).

В забеге на 5 км лучший результат среди сахалинских лыжниц показала Ярослава Улитина (19-е место), а у юношей Сергей Слюсаренко из Охи финишировал шестым.

Затем прошел спринт свободным стилем. Здесь Ярослава Улитина была 14-й, а Сергей Слюсаренко завоевал бронзовую награду.

Сахалинские гимнастки вошли в тройку лучших команд чемпионата Дальнего Востока

Сборная команда Сахалинской области завоевала третье командное место чемпионата Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике во Владивостоке. За медали и путевки на чемпионат России боролись спортсменки из 10 регионов Дальнего Востока.

Общий зачёт складывался из шести лучших результатов. Победные баллы для островитян принесли Диана Холодкова, Виолетта Цой, Алла Ли, Ульяна Титова, Ирина Морозова и Алина Абдиллаева.