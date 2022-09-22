Сохранить преемственность работы. Алексей Римша назначен исполняющим обязанности вице-мэра Южно-Сахалинска

Алексей Римша будет курировать департаменты городского хозяйства и дорожного хозяйства и благоустройства. Ранее эту должность занимал Александр Гринберг.

Приступив к новым обязанностям, Алексей Римша сразу же погрузился в решение важных вопросов муниципалитета. Он провел рабочую встречу в Синегорске, где проконтролировал ситуацию с подачей питьевой воды в дома № 2, 5 и 6 на ул. Горной. Совместно с представителями департамента городского хозяйства и специалистами АО «Сахалинская коммунальная компания» вице-мэр обсудил ситуацию и наметил пути решения.

– Мы выработали механизм, каким образом можно оперативно организовать подачу питьевой воды. Дома на ул. Горной будут переключены с собственной линии водоснабжения на водозабор, который питает весь населенный пункт. Закончить работы необходимо максимально быстро — до наступления холодов, – добавил Алексей Римша.

Чтобы проложить две дополнительные ветки водопровода, специалистам потребуется около месяца. Работы предполагается завершить к концу осени. После их окончания подача питьевой воды для жителей этих домов будет нормализована.

В следующем году в Синегорске запланировано возведение сооружений водоподготовки. Сейчас ведутся подготовительные работы. Это позволит повысить качество водоснабжения во всем селе.

Назначение Алексея Римши – один из этапов кадровой политики, проводимой мэром Сергеем Надсадиным. Алексей Римша — известный в регионе и городе специалист в сфере дорожного хозяйства, грамотный и нацеленный на результат управленец.

– Сейчас при поддержке губернатора и областного правительства мы значительно нарастили объемы благоустройства города: ремонтируем и строим дороги, занимаемся дворами и модернизируем коммунальную сферу. Важно сохранить преемственность этой работы и тот высокий уровень управления обозначенными сферами, который задал Александр Маркович Гринберг. Убежден, что Алексей Римша на высоком профессиональном уровне справится с поставленными задачами и внесет значительный вклад в улучшение качества жизни горожан, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Добавим, Алексей Римша – коренной сахалинец, родился в Холмске. Имеет высшее юридическое образование. В органах муниципальной власти работает с 2014 года. С апреля 2014-го по сентябрь 2019-го был заместителем директора департамента городского хозяйства. Затем возглавил МКП «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М. А. Федотова», где проработал до назначения на должность исполняющего обязанности вице-мэра. Женат, имеет троих детей.

Виктор ГОРОДОВ.