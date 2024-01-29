Стартует приём заявок в детские лагеря

В этом году на летние смены детей ждут в оздоровительном центре «Лесное озеро» Корсаковского района, оздоровительно-досуговом центре «Юбилейный» в селе Берез­няки и центре медико-социальной реабилитации «Чайка» в Холмском районе. За 21 день в лагере дети смогут вдоволь отдохнуть от учебных будней.

Первый заезд в детские лагеря ожидается 25 и 27 мая. Отдых в оздоровительных центрах продлится до сентября. В двух лагерях смены будут под своей тематикой. Так, в «Лесном озере» ребят ждут смены «PROтеатр», «PROдобро», «PROКВН» и «PROспорт», а в «Юбилейном» – «Создавай и вдохновляй», «Достигай и побеждай!», «Умей дружить!» и «Открывай страну!».

Подать заявление можно будет с 1 февраля с 9.00 по 12 февраля до 18.00. Заявки от островитян принимаются только в электронной форме. Для этого необходимо зайти на сайт detsad.admsakhalin.ru через аккаунт Госуслуг и подробно заполнить все пункты. Также необходимо сохранить номер обращения, по нему вы узнаете его статус.

Реестр принятых заявок опубликуют 20 февраля на сайте министерства образования. А уже с 21-го можно получить путёвку. Для этого необходимо подготовить следующие документы:

оригинал и копию паспорта заявителя,

оригинал и копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка,

документ, подтверждающий проживание на территории области,

оригинал и копию документа, подтверждающего социальный статус семьи или ребёнка,

оригинал и копию документа, подтверждающего право родителей или законных представителей на преимущество предоставления путёвки.

Ознакомиться с дополнительной информацией и инструкцией по вводу данных можно на сайте министерства образования (obrazovanie.sakhalin.gov.ru) в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей / Лето-2024». Или по телефонам: 8 (4242) 51-55-64, 51-55-38, 46-59-62.

Анастасия КАРАМУШКИНА.