Вторник, 30 января, 2024
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Инна ПАВЛЕНКО, министр сельского хозяйства и торговли: «Все отработали на отлично!»

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Мы работали в режиме 24/7. Очень непростые были эти дни, приходилось постоянно координировать предприятия сферы торговли с производителями, дорожниками, спасателями.

Оптовые базы были  заметены, сугробы местами до 6 – 7 метров. Просто круглосуточно шла настоящая борьба со снежными заносами. Звучит просто – предприятия работают штатно, а каково это!

Муниципалитеты выходили на связь каждые три часа. Очень важно было как можно скорее расчистить дороги и подъезды к магазинам для  ритмичной доставки продуктов со складов производителей и оптовиков.

В розничные торговые сети сахалинская  молочная продукция, хлеб, яйца, картофель и овощи доставляются транспортом  предприятий-производителей, сегодня задействовано более 141 автомобиля. Привлекалась техника повышенной проходимости. При помощи МЧС, военных вывозилась продукция  по дорогам, где пока не могут  пройти  небольшие фургоны и грузовики.

В период циклона и ликвидации последствий  хлебопёки отгрузили из пекарен почти  150 тонн хлебобулочной продукции. За два выходных дня в магазины южных районов области отправлено 86 тонн молока и молочной продукции,  81 тонна овощей, 628 тысяч штук яиц,  30 тонн мясной продукции, 15 тысяч литров воды и напитков.

Спрос на отдельные продукты в эти дни вырос в разы, а спрос, как известно, рождает предложение.

Большая благодарность сельским труженикам. Тысячи голов скота и птицы сохранены, теплицы очищали вручную круглосуточно, чтобы уберечь от беды. Это героический труд, самоотверженный и, к сожалению, не всегда благодарный.

Огромное спасибо работникам сферы торговли за то, что не закрыли предприятия, не ушли на удалёнку сидеть в тепле и пить чай. А были на передовой, таскали лотки с хлебом по сугробам в метель. Мы видели, как  предприниматели сами на руках носили товар в свои магазины.

Рабочая неделя началась солнечным утром. На сегодня территории оптовых баз расчищены, и все работают с самого утра. Общими усилиями бизнеса и власти постепенно привычная жизнь налаживается. Благодарю всех!

От редакции. Объективно, производители сельхозпродукции и коллективы предприятий торговли заслужили большую благодарность.

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