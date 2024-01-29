Как открыть своё дело и обучиться по выбранному профилю

Более 800 сахалинцев и курильчан получили возможность улучшить материальное положение в прошлом году.

В прошлом году более 800 жителей Сахалинской области оформили социальный контракт. Это одна из наиболее популярных мер государственной поддержки в островном регионе. Самое востребованное направление, в рамках которого можно использовать финансовую помощь, – развитие предпринимательской деятельности. Всего сахалинцам и курильчанам предоставили почти 170 миллионов рублей.

В рамках социального контракта жителям области предоставляется денежная выплата от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно или единовременно до 350 тысяч. Эти средства должны быть направлены на мероприятия, которые помогут сахалинцам самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. В период действия социального контракта островитянам помогут с поиском работы или переобучением для дальнейшего трудоустройства.

– Заключив социальный контракт, гражданин может не только открыть своё дело, но и пройти обучение по выбранному профилю. Например, часто сахалинки открывают свои маникюрные студии и дополнительно обучаются ногтевому сервису. На это государство выделяет ещё 30 тысяч рублей. Кроме бьюти-услуг развито направление в сфере грузовых перевозок, ремонта автомобилей, строительных работ, парикмахерского дела и розничной торговли, – объяснила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

В каждом районе островного региона есть примеры, когда социальная помощь позволила жителям выйти из числа малоимущих.

– По социальному контракту я получила почти 350 тысяч рублей на развитие своего дела. На эти деньги удалось приобрести необходимое оборудование для моего центра психологической помощи: интерактивный стол, световую песочницу и другие важные аппараты для занятий с детьми. На старте такая финансовая помощь очень кстати. Это позволило более уверенно стоять на ногах. Теперь идем к следующей цели – хотим переехать в новое более просторное помещение, – рассказала индивидуальный предприниматель Людмила Алексеева.

СПРАВКА

В 2023 году сумма единовременной выплаты в рамках соцконтракта значительно увеличилась – с 240 тысяч рублей до 350 тысяч. В 2024 году специалисты социальной защиты ожидают не менее 700 заявителей.