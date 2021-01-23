Сторонники Навального вышли на пикет

В Южно-Сахалинске прошла акция в поддержку Алексея Навального, задержанного накануне в Москве. На призыв оппозиционера выйти на улицы откликнулись его сторонники и в других городах страны.

В областном центре люди собрались в сквере у Чехов-центра. По разным оценкам — от 150 до 400 человек. Они скандировали лозунги « Свободу», “Мы здесь власть»…

Затем толпа двинулась в сторону площади Победы.

После объявления о незаконности акции, полицейские начали задержания. Официальных данных о числе задержанных пока нет.