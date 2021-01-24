В конце прошлого года власти озаботились вдруг выявленным повышением цен на отдельные продукты. Мука, сахар, растительное масло действительно занимают какое-то место в нашем питании, но кроме них требуется и что-то еще. Однако про другие продукты речи не шло. Тем не менее цены в конце прошлого года взлетели на всё.

Например, пачка моего любимого чая подорожала сразу на 70 рублей (было 200 рублей, стало 270), ратимировские сосиски в социальных магазинах стали стоить 275 рублей вместо 245. А теперь подорожали еще почти на 15 рублей, причем в пачке их теперь 12, а было 13 штук. Подорожало фермерское мясо. Выросла стоимость яиц и молочной продукции, хлебобулочных изделий.

А обратили внимание на стоимость мандаринов? В прошлый Новый год их можно было купить за 90 рублей, сегодня самые дешевые стоят 280 рублей, а есть и за 380 рублей.

Известно, что местные власти отслеживают рост стоимости только определенной группы товаров и вмешиваются, когда подорожание переваливает 30 процентов. Ни сосиски, ни крупнолистовой чай, ни завозные фрукты и овощи в сферу интересов властей не входят. А жаль. В этот новогодний праздник я купила только 1 кг мандаринов, тогда как в предыдущие покупала и ящиками.

Александра СЫСОЕВА, г. Южно-Сахалинск.