Стремление к победе. Сахалинцы завоевали «серебро» в командных стартах по горнолыжному спорту на играх «Дети Азии»

Дружная четверка

Дарья Косолапова и Артем Гориславский завоевали «серебро» в командной дисциплине по горнолыжному спорту в Междуреченске на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». Сахалинцы боролись за награды вместе с другими дальневосточниками, спорт­сменами из Магадана Олесей Жуковой и Тимуром Царьковым.

Состязания проходили на горнолыжном комплексе «Югус». В гонке принимали участие десять команд – из Беларуси, Таиланда, Кыргызстана, Якутии, Башкортостана, Москвы, Кузбасса, а также Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов.

– На самом деле, мы предполагали еще перед стартом, что есть хороший шанс выйти в большой финал. Эмоции у меня только самые положительные, да и команда была собранной и дружной, все друг друга поддерживали! Я очень рада, что мы стали вторыми, эмоции просто зашкаливают. Все старания были не зря, – поделилась Дарья Косолапова.

Островные горнолыжники тренируются в спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду под руководством Георгия Осипова и Елены Литвиновой.

Ранее Артем Гориславский и Дарья Косолапова завоевали золотую и бронзовую медали в слаломе.

В неофициальном медальном зачете команда ДФО заняла четвертое место рейтинговой таблицы «Детей Азии», с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Сахалинцы принесли команде пять наград: два «золота» (Виктория Илюшенко, лыжные гонки 5 км; Артем Гориславский, горнолыжный спорт, слалом), «серебро» (ДФО, горнолыжный спорт, командная дисциплина) и две «бронзы» (Дарья Косолапова, горнолыжный спорт, слалом; Дмитрий Серегин, прыжки на лыжах с трамплина).

Дошла до финала

В Кирове-Чепецке прошло первенство России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17 – 18 лет. Участие в соревнованиях приняли и спортсмены Сахалинской области.

В спринте классическим стилем отлично показала себя мастер спорта из Охи Юлия Завьялова. Наша лыжница смогла дойти до финала, где к многочисленным своим спортивным наградам добавила бронзовую медаль первенства России. Радость с призером соревнований разделила ее тренер Ирина Дробитько.

«Бронзовые» Софья и Дмитрий

В Южно-Сахалинске определены медалисты женского чемпионата России по горнолыжному спорту в дисциплине «параллельный слалом». Участницами заездов стали 32 спортсменки, успешно преодолевшие барьер квалификации, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Лучший результат в квалификации показала москвичка Анастасия Горностаева. Второй была Виталина Гирина из Подмосковья, третьей – сахалинская спортсменка Рината Абдулкаюмова.

Внимание островных болельщиков было приковано не только к Ринате Абдулкаюмовой, но и к Софье Крохиной, Эллине Дьяченко, Анне Шуховой и Дарине Иохвидович, сумевшим пробиться в основную сетку.

Рината Абдулкаюмова закончила свое выступление в четвертьфинале.

В полуфинал из сахалинских горнолыжниц пробилась только Софья Крохина. На этой стадии она проиграла 0,21 секунды мастеру спорта международного класса Юлии Плешковой (Камчатка).

В малом финале Софья Крохина и Виталина Гирина из Московской области обменялись победами. Однако у островитянки было лучшее время, поэтому она – бронзовый призер.

Бронзовым призером чемпионата России по горным лыжам в параллельном слаломе среди мужчин стал сахалинец Дмитрий Пышкин.

Участвовали 32 сильнейших спортсмена, отобранных по итогам квалификации.

Школа «Кристалла»

Сахалинские гимнасты завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на первенстве ДФО и получили две квоты на участие во всероссийских турнирах. Отборочные соревнования прошли в Хабаровске.

По программе кандидатов в мастера спорта выступали воспитанники спортшколы «Кристалл» Степан Труфанов и Михаил Дворников. Как рассказала тренер островных гимнастов Ольга Сперанская, по итогам многоборья Степан оказался на втором месте, а Михаил – на третьем. Однако по сумме очков из-за допущенных ошибок Труфанов сместился на третью строчку, а Дворников поднялся на второе место.

По программе первого спортивного разряда выступал Ян Брынцев. По сумме очков он занял второе место.

Михаил Дворников и Ян Брынцев завоевали право отправиться на первенства России.

Еще один воспитанник спортшколы «Кристалл» Давид Че на первенстве ДФО занял четвертое место по программе первого разряда.

Третья команда страны

Сахалинские спортсмены завоевали несколько личных наград Кубка России по карате WKF, а также впервые стали бронзовыми призерами турнира в командном зачете. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде и собрали более 300 участников.

Золотые медали в весовых категориях до 60 кг и до 67 кг выиграли каратисты спорт­школы восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Ли Ен Бок и Евгений Сон. В самой тяжелой категории (свыше 84 кг) серебряным призером стал мастер спорта Константин Коковуров.

В медальном зачете Сахалин впервые занял призовое третье место, опередив более 30 регионов России.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.