Теперь «Советский Сахалин» читают и москвичи. Газета засветилась на столичном медиафестивале

Вы на самом деле с Сахалина? На этот вопрос москвичей нам пришлось отвечать за день не один раз. «Конечно, с Сахалина!».

На традиционном медиафестивале, который ежегодно проходил на Поклонной горе, всегда участвовали только федеральные и столичные СМИ: «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», московские телеканалы и др. Региональные издания, объединенные Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), были приглашены на него впервые. Кстати, этой общественной организации 30 лет, а ее руководитель Софья Борисовна Дубинская в 1960-х годах работала в популярной в те годы сахалинской газете «Молодая гвардия».

Среди 12 изданий из федеральных округов, представленных в павильоне медиафестиваля, был «Советский Сахалин». Газета с самых дальних островов привлекала столичную публику как уникальностью названия, так и форматом газетных страниц – А2. У броского баннера гости делают селфи, расспрашивают про Сахалин и вместе с газетным номером уносят рекламные проспекты про туристические достопримечательности островного края.

– А я родился в Поронайске, – говорит подошедший мужчина. – Отец там служил, а потом мы вернулись в Москву. Как сейчас там жизнь? Это у вас песни про Сахалин?

На ТВ-панелях крутятся песни из проекта «Воспетые острова». Но время от времени их заглушают звуки гармони. Московский музыкант облюбовал местечко под баннером «Советского Сахалина» и громко наигрывает любимые народом мелодии.

– Мечтаю побывать на Сахалине, уже трижды собирался, но поездки срывались, – разводит руками другой подошедший гость.

– В четвертый раз обязательно побываете, – в один голос говорим мы с Зоей. Зоя Хидирова – референт представительства губернатора и правительства Сахалинской области в Москве. Областные власти активно поддержали идею участия «Советского Сахалина» в медиафестивале, подготовили туристические проспекты, обеспечили техническую составляющую мероприятия и даже поработали на площадке.

А вот и знакомые лица! Повидаться с земляками пришла заслуженная актриса России Наталья Титаева. Когда-то девочка из Холмска поехала в столицу, окончила ГИТИС и теперь служит в Малом академическом театре. Несколько лет назад она сняла документальный фильм «Сахалин, как первая любовь» о поколении наших родителей. И стала лауреатом международного кинофестиваля «Край света».

– Ребята, я ненадолго. Сегодня у меня съёмки на канале «Россия-1» телевизионного сериала «Это жизнь», – говорит актриса. Но задерживается на пару часов.

А на площадке перед павильоном веселье. Поёт и приплясывает в колоритных костюмах фольклорный коллектив «Азорава» из Мордовии. Выступление ансамбля народной музыки из Республики Коми «Зарни Туис» сменяет военный оркестр. Рядом коллективная разминка с 11-кратным чемпионом мира по тхэквондо Анатолием Чиканчи. И даже мелкий дождь этому всенародному гулянью не помеха.

– Здравствуйте, «Советский Сахалин»! – к палатке подходит известный на острове и многим спорт­сменам страны Владимир Славский, вице-президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и олимпийскому двоеборью России. В мае нынешнего года при его непосредственном участии в Южно-Сахалинске состоялся открытый чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты.

Владимир Федорович пришел не с пустыми руками – с первым экземпляром только что вышедшей в свет его книги «Золотое серебро». В ней рассказал о непростом пути к достижению спортивных успехов и завоеванию серебряной медали на зимних Олимпийских играх.

Еще один подарок и в прямом, и в переносном смысле мы получили в этот день. Узнав о презентации «Советского Сахалина» на медиафестивале, на Поклонную гору пришла Тамара Федорова, вдова первого сахалинского губернатора Валентина Федорова. Она принесла в наш редакционный музей пластинку «Романсы губернатора», которую мы уже упоминали в газете, но в руках не держали.

– Многое получилось из того, что начинал Валентин Петрович, – говорит она. – В область пришли крупные компании, выросли объёмы добычи нефти и газа. И это благотворно отразилось на бюджете региона. Я помню, как создавали небольшие предприятия – сельскохозяйственные, торговые, сферы обслуживания. Какие-то из них работают до сих пор. Валентин Петрович не прерывал связь с островами и называл себя сахалинцем.

Подошедшая к нашей площадке возрастная женщина внимательно разглядывает разложенные буклеты.

– Мне все эти достопримечательности хорошо знакомы, – говорит она. – Я фотокорреспондентом журнала «Туризм» объехала и Курилы, и Сахалин. Очень у вас там красиво!

Стопка привезённых с Сахалина газет уже растаяла. Не досталось экземпляра и Тамаре Михайловне Федоровой. В этом номере была как раз опубликована песня «Самураи» Валентина Петровича, работавшего на тот момент в Москве в институте стран Европы Академии наук.

Заглянул на площадку и Леонид Арих, главный редактор «Нового вторника». Эта газета приходит к нашим читателям вместе с «Советским Сахалином». Тоже принёс свою новую книгу «Звезда по имени Юрка» для редакционного музея.

Поприветствовать сахалинское издание не преминули коллеги и из других московских газет.

Тем временем в соседних шатрах идут мастер-классы по журналистике, встречи известных столичных журналистов и писателей с читателями. В павильоне газеты «Вечерняя Москва» главный редактор издания Александр Куприянов, кстати, бывший дальневосточник, на аппарате-наковальне штампует для желающих памятные сувениры.

– Газета издается для тех, кто нуждается в объективной информации. Не случайно тиражи печатных изданий начинают расти. Весь интернет уже заряжен фейками, а пресса продолжает оставаться источником объективной информации. Да, звук и картинка, конечно, быстрее печатного слова, но печатное слово правдивее, – говорит он.

Воспользовавшись присутствием представителей всех главных изданий страны, руководство Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Альянса руководителей региональных СМИ (АРС-ПРЕСС) организовало обсуждение важной для всего газетного сообщества проблемы – модернизации газетных киосков. В этом, к сожалению, наш передовой по многим позициям регион далеко не впереди. Но эта тема не праздничная, и мы обязательно к ней вернёмся.

– Побратимы наши, сахалинцы! – коллега из Мордовии Олег Корсиганов, весь день не выпускающий из рук видеокамеру и отснявший для истории «летопись» дебюта региональных СМИ на столичном медиафестивале, подводит итог дня. – «Советский Сахалин» запомнился многим участникам. Не только газету, но и весь Сахалин вы представили достойно.

И подтверждением тому врученный главному редактору диплом участника медиафестиваля.

Татьяна ВЫШКОВСКАЯ.

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