Вот чем был Сахалин для южносахалинца Андрея Чубича. По его ощущениям, список семи чудес древнего мира, где значатся Александрийский маяк, пирамиды Хеопса, висячие сады Семирамиды и прочие уникальные творения рук человеческих, вполне может продолжить и чудо природы – Сахалин. Ему самодеятельный автор посвятил три песни.

О «Сахалинском вальсе», аранжировку к которому сделал руководитель главного военного оркестра страны, организатор фестиваля духовых военных оркестров «Спасская башня» Валерий Халилов, мы рассказали в нашем проекте 22 июля 2021 года. Маэстро даже записал эту песню в исполнении военных музыкантов на подарочный диск для Андрея.

Другую посвященную острову композицию – «Возвращение» – на одном из областных конкурсов отметили дипломом лауреата 1-й степени. Но записать ее Чубичи не успели. Андрея не стало на 55-м году жизни. А вот аудиозапись «Восьмого чуда света» в социальных сетях представлена. С ней мы сегодня знакомим читателей.

– Чтобы рождались хорошие стихи и мелодии, надо иметь трепетную душу, как у Андрея, – рассказала его жена Евгения. – У него, инженера-электрика, не было музыкального образования, но он оставил о себе память как о талантливом, чувствительном человеке с хорошим голосом и музыкальным слухом. В его поэтических текстах было зерно интонации. Из этого «зерна» Андрей и выращивал песни. Эта («Восьмое чудо света») датирована 7 июля 2010 года. Сын Роман, музыкант с консерваторским образованием, сделал к ней аранжировку.

Я люблю все песни Андрея, они классные, душевные, со смыслом. А для меня как вокалиста текст первичен. Не секрет, есть авторы, которые заявляют: «Я написал так, как чувствую и слышу, и ни слова не исправлю. Вы – исполнители, вот и крутитесь»…

Между тем тексты, где много гласных, артикуляционно вокалисту петь неудобно, тяжело. Андрей же умел работать над своими стихами. И к нашим с Ромой замечаниям (а сын – строгий музыкант!) прислушивался. Ведь музыка – как высшая математика, где все рассчитано. И в песенных словах должно быть определенное количество слогов.

Андрей был взыскательным и требовательным, особенно к себе.

Песня «Восьмое чудо света» исполнялась на концертах, конкурсах и фестивалях. А впервые она прозвучала в ККЗ «Комсомолец» на конкурсе семейных ансамблей и была отмечена дипломом.

Евгения – педагог дополнительного образования и руководитель те­атра песни «Обыкновенное чудо» в южно-сахалинской гимназии № 3. Роман, лауреат международных конкурсов, скрипач, играет в Южно-Сахалинском симфоническом оркестре. Дочь Анастасия – пианистка. Семья бережно хранит творческое наследие родного человека.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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