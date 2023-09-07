Вот чем был Сахалин для южносахалинца Андрея Чубича. По его ощущениям, список семи чудес древнего мира, где значатся Александрийский маяк, пирамиды Хеопса, висячие сады Семирамиды и прочие уникальные творения рук человеческих, вполне может продолжить и чудо природы – Сахалин. Ему самодеятельный автор посвятил три песни.
О «Сахалинском вальсе», аранжировку к которому сделал руководитель главного военного оркестра страны, организатор фестиваля духовых военных оркестров «Спасская башня» Валерий Халилов, мы рассказали в нашем проекте 22 июля 2021 года. Маэстро даже записал эту песню в исполнении военных музыкантов на подарочный диск для Андрея.
Другую посвященную острову композицию – «Возвращение» – на одном из областных конкурсов отметили дипломом лауреата 1-й степени. Но записать ее Чубичи не успели. Андрея не стало на 55-м году жизни. А вот аудиозапись «Восьмого чуда света» в социальных сетях представлена. С ней мы сегодня знакомим читателей.
– Чтобы рождались хорошие стихи и мелодии, надо иметь трепетную душу, как у Андрея, – рассказала его жена Евгения. – У него, инженера-электрика, не было музыкального образования, но он оставил о себе память как о талантливом, чувствительном человеке с хорошим голосом и музыкальным слухом. В его поэтических текстах было зерно интонации. Из этого «зерна» Андрей и выращивал песни. Эта («Восьмое чудо света») датирована 7 июля 2010 года. Сын Роман, музыкант с консерваторским образованием, сделал к ней аранжировку.
Я люблю все песни Андрея, они классные, душевные, со смыслом. А для меня как вокалиста текст первичен. Не секрет, есть авторы, которые заявляют: «Я написал так, как чувствую и слышу, и ни слова не исправлю. Вы – исполнители, вот и крутитесь»…
Между тем тексты, где много гласных, артикуляционно вокалисту петь неудобно, тяжело. Андрей же умел работать над своими стихами. И к нашим с Ромой замечаниям (а сын – строгий музыкант!) прислушивался. Ведь музыка – как высшая математика, где все рассчитано. И в песенных словах должно быть определенное количество слогов.
Андрей был взыскательным и требовательным, особенно к себе.
Песня «Восьмое чудо света» исполнялась на концертах, конкурсах и фестивалях. А впервые она прозвучала в ККЗ «Комсомолец» на конкурсе семейных ансамблей и была отмечена дипломом.
Евгения – педагог дополнительного образования и руководитель театра песни «Обыкновенное чудо» в южно-сахалинской гимназии № 3. Роман, лауреат международных конкурсов, скрипач, играет в Южно-Сахалинском симфоническом оркестре. Дочь Анастасия – пианистка. Семья бережно хранит творческое наследие родного человека.
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.
Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.
Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
10 марта 2023 – Притяжение далекой земли
17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
24 марта 2023 – С музыкой по жизни
1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
14 апреля 2023 – Дуэт «Две сестры»
21 апреля 2023 – Ода Сахалину
28 апреля 2023 – «Меж водой и звездами»
4 мая 2023 – Городок на краю морских дорог
11 мая 2023 – «Нам светит любовь, как маяк»
18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
26 мая 2023 – Жемчужина Татарского пролива
1 июня 2023 – Учкудук – Москва – Сахалин
8 июня 2023 – Сюда стоило вернуться
15 июня 2023 – Душа просила лирики
22 июня 2023 – «Пою для вас с душой»
29 июня 2023 – Притяжение далекой земли
7 июля 2023 – Для таланта и лыжа – гитара
13 июля 2023 – Первый сахалинский губернатор Валентин Федоров написал гимн Сахалину
20 июля 2023 – Лирическая, географическая…
27 июля 2023 – Эксклюзив от оперных артистов
3 августа 2023 – «Для хорошего человека»
10 августа 2023 – Даже бременский музыкант отыскался
17 августа 2023 – «Прости-прощай не скажешь Сахалину»
24 августа 2023 – Любовь всей его жизни
31 августа 2023 – Романтики с гитарами