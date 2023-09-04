Его формула успеха. Нашему земляку Владимиру Славскому 6 сентября исполнится 85 лет

Он – заслуженный работник физической культуры РСФСР, первый президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (с 1992 по 2010 годы), а ныне её вице-президент.

В 1970-е возглавлял областной спорткомитет и, в частности, проводил соревнования на приз газеты «Советский Сахалин». Нынешним летом, по инициативе Владимира Фёдоровича, лучшие летающие лыжники страны приняли участие в этих возрождённых соревнованиях. Есть надежда, что они станут традиционными.

– Мне очень приятно, что прошло почти 45 лет после перевода на работу в Москву, а у меня с островитянами сложился постоянный контакт, – говорит он.

Кавалер орденов Дружбы, Почёта и Александра Невского убеждён: возраст понятие относительное.

– Слава Богу, 85 для меня лишь цифра. Приятно, что и в этом возрасте я нужен своей федерации, – отмечает Славский.

Накануне дня рождения Владимира Фёдоровича из печати вышла его книга «Золотое серебро». В ней он рассказывает о непростом пути спортсменов и тренеров к достижению спортивных успехов и о завоевании серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Китае. Раскрывает сложную историю развития Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Интересны страницы, где автор повествует о своём жизненном пути, где 60 лет были неразрывно связаны со спортивным и олимпийским движением.

В книге есть раздел под названием «Формула успеха» с эпиграфом автора: «Если вам скажут, что мечты не сбываются – не верьте! За них надо бороться всю жизнь». Успех по-Славскому – это достижение желаемой цели, воплощение идеи в реальность, требующие ориентировочно 80% действия и 20% знаний.

Вот как пишет автор: «Сейчас я могу с уверенностью заявить, что всегда стремился исполнить любое начатое дело до конца. И, как правило, у меня это получалось. Как? Ответить однозначно на этот вопрос не просто. Но кому это интересно, тот может проследить этот путь в моих книгах «Спортсмены СССР в Олимпийских играх», «Каждый может стать моложе», «За высотою – высота», «Вопреки всему», «Соль земли», «Мощное оружие», «Зрячий видит за бугром», «Мой Сахалин» и в цикле из 50 публикаций в интернет-газете «Российский стадион».

Мечты и желания всегда были и будут топливом для достижения успеха. Без них жизнь не станет полноценной и успешной. Это как автомобиль, который без топлива не сможет поехать… Предлагаю вам сконцентрированный рецепт. Это цель, желание, настойчивость и трудолюбие. А цель и желание рождают творчество. И еще, постарайтесь сказать самому себе: «Я личность!».

Жизнь устроена так, что может повернуться к вам как с худшей, так и с лучшей стороны. Для «лучшей» необходимо жить и работать ежедневно. И чем лучше ты работаешь, тем лучше живёшь. В этом есть истина успеха каждого человека. Поверьте, я этот путь прошёл и знаю, что говорю».

Судьба Славского не только связана с отечественным спортом и олимпийским движением, но и с писательской работой. Он – член Союза журналистов России.

Редакция газеты «Советский Сахалин» искренне поздравляет Владимира Фёдоровича с юбилеем и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Людмила Николаева.