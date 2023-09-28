Укрепление контактов. На форуме «Нефть и газ Сахалина» в первый день работы подписано несколько соглашений

Одно из них – об обслуживании и ремонте газовых турбин, электродвигателей и генераторов в Сахалинском индустриальном парке. Свои подписи поставили глава области, руководство предприятий «Сахалин турбина сервис» и «Сахалинэнерго».

Это позволит проводить работы по обслуживанию, диагностике и сервису на месте, не отправляя сложные агрегаты на материк. В следующем году в Сахалинском индустриальном парке введут в эксплуатацию три административно-лабораторных комплекса для компаний, которые планируют заниматься проектированием объектов, лабораторными исследованиями нефтепродуктов.

Второе – о сотрудничестве между администрацией Южно-Сахалинска и Газпромбанком. В присутствии главы региона документ подписали мэр Сергей Надсадин и исполнительный вице-президент, управляющий по Дальневосточному региону АО Газпромбанк Андрей Лакеев. Все стороны отметили, что соглашение это весьма важно для областной столицы.

– Топовая банковская организация нашей страны заинтересована в укреплении экономики Южно-Сахалинска. К примеру, поддержке различных инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». На эффективное взаимодействие мы надеемся еще и потому что Южно-Сахалинск, по сути дела, сегодня является лидером в России по организации государственно-частного партнерства, – прокомментировал Сергей Надсадин.

По словам Андрея Лакеева, у областного центра огромный потенциал и банк намерен принимать активное участие в его раскрытии.

Антон Смоляков.