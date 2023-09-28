Миссия Александры Франк. О ней расскажет фильм «Где проходит граница?»

Именно так названа работа о событиях на Донбассе. Это стал первый документальным фильм в российском прокате, который снят на территории проведения специальной военной операции. Он уже вышел на широкий экран более чем 1000 кинотеатров страны.

Встреча с его автором Александрой Франк состоялась в Южно-Сахалинске в кинотеатре «Октябрь». Фильм является частью Всероссийского просветительского проекта «Донбасс.Своими глазами», который реализуется на Дальнем Востоке при поддержке Полпредства ДФО. Мероприятия в рамках проекта запланированы во всех дальневосточных регионах.

Происходящее на экране никого не оставляло равнодушным. Фильм завершился, а зрители не спешили задавать вопросы. Каждый пытался осмыслить то, что увидел. Лишь один смельчак нарушил тишину, его многое интересовало. Как создавался фильм, что пришлось пережить за время съемки?

Александра Франк – режиссер, продюсер, учредитель благотворительного фонда «Звезда на ладошке». Принимала участие в создание таких фильмов, как «Он+она», «Радость», «Не всерьёз». 10 лет прожила во Франции, где обучалась художественному искусству. Когда началась СВО, к ней стали поступать вопросы вместе с волной агрессии от западных коллег и однокурсников. Это и побудило Александру начать съёмку фильмов про Донбасс, чтобы показать то, что действительно происходит. Вместе со съёмочной группой она отправилась в зону боевых действий, чтобы лично поговорить с участниками событий, начавшихся в 2014 году.

К работе режиссер и её команда подошли основательно. Поскольку жанр фильма – поэтическая документалистика, то и методы съёмки были соответствующие. По словам Александры, изначально ей хотелось снять что-то такое, что можно назвать ужасающей красотой. За 14 дней работы с использованием той техники, которая прежде использовалась на съемках художественных картин, команда добилась поставленной задачи.

История в фильме «Где проходит граница?» начинается с Москвы, продолжается в Крыму и разворачивается на Донбассе. На экране можно увидеть мирную жизнь столицы, настороженных крымчан, заполненные раненными больницы в Донецке.

Во время своей поездки съёмочная команда пообщалась со многими жителями освобожденных земель. Александра отмечает, что все охотно общались, рассказывали свои истории, делились трагедиями и мечтами. Помимо обычных людей героями фильма выступили действующие военные, глава ДНР Денис Пушилин, врач Владимир Онопенко, актриса Анастасия Михайловская, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем.

Самый запоминающийся момент фильма – это кадры детей, которые рассказывают, как они живут, играют, справляют праздники в бомбоубежище под звуки взрывающихся снарядов.

— Дети часто говорили про школу. В фильм не вошел диалог с мальчиком, который радовался, что теперь будет учиться на русском языке. Я его спрашивала: «Какая у тебя оценка по украинскому?». Он отвечал: «Три и два было, а вот по русскому всегда четвёрки и пятёрки получал», – говорит Александра.

За время работы над фильмом режиссер и её команда повидали много ужасов, который за собой несут военные действия. На улицах кругом обстрелянные машины и дома… Это не могло не сказаться на их мирной жизни. События на Донбассе настигли Александру в Санкт-Петербурге. Услышав взрыв, она бросилась на асфальт и заслонила собой ребенка. Как оказалось, это по традиции северной столицы в полдень стреляли пушки.

«Где проходит граница?» не первая работа Александры Франк на тему специальной военной операции. Немногим ранее она снимала документальный цикл «Лики Донбасса» о судьбах людей, которые не покинули свои родные земли и борются за мирное небо над головой.

Сейчас в планах режиссера нет работ об освобожденных землях. Она еще не отошла от прошлой истории. Но уже идут съемки нового документального проекта Александры Франк, который расскажет о том, в каком направлении развивается российская современная культура.

Анастасия КАРАМУШКИНА.