Ульяна Николова выиграла спринт на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам

В Ангарске продолжается чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам. Во второй соревновательный день состоялся спринт свободным стилем.

В мужском спринте сахалинец Иван Деревцов занял 32-е место среди 70-ти стартовавших.

Успешнее проявили себя островные лыжницы. Мастер спорта Ульяна Николова завоевала золотую медаль, а КМС Вероника Дорбитько пробилась в четвертьфинал, показав 23-й результат, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Ранее, 24 января Ульяна Николова финишировала третьей на дистанции 10 км свободным стилем.

Егор Коротеев стал обладателем второй золотой медали всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

В Красноярске подошли к завершению всероссийские соревнования «Сибирские бобрята» по горнолыжному спорту. В течение недели здесь выступали юноши и девушки U-16 и U-14 из 28 регионов.

В заключительный день спортсмены U-14 определили самых быстрых в комбинации. На старт вышли около 180 юных горнолыжников.

У юношей наивысший результат показал сахалинец Егор Коротеев, завоевавший золотую награду.

На 0,71 секунды от него отстал Глеб Юрченко из Кемеровской области, которому вручили серебро. Бронзу увезет в Алтайский край Роман Кутищев (отставание от лидера 1.41).

Ранее в слаломе-гиганте Егор Коротеев также занял первое место, а вторым был Дмитрий Пахомов (Южно-Сахалинск).

Ян Вонзанок стал победителем зимнего чемпионата «Серии Ротакс Макс» по картингу

В двух престижных соревнованиях по картингу, состоявшихся в Сочи, принял участие островной гонщик Ян Вонзанок. Оба раза ему удалось заехать на подиум.

Сначала сахалинец вышел на старт III этапа Кубка Никиты Мазепина, генеральным партнером которого выступил благотворительный фонд «Мы выступаем как один».

Гонки прошли в невероятно сложных снежно-дождевых условиях. Спортсменам и механикам пришлось столкнуться с очень интересной, необычной и непростой задачей — настроить летние машины для «ледовых гонок».

Настроил свой карт и Ян Вонзанок, занявший третье место в категории «KZ2 32+».

Затем островитянин был заявлен на финальный III этап зимнего чемпионата «Серии Ротакс Макс».

Сахалинский мастер спорта финишировал вторым в классе «DD2», что помогло ему занять первое место по итогам трех этапов.

Продолжить медальную серию сахалинский гонщик попытается на I этапе чемпионата и первенства России, которые пройдут с 29 по 31 марта в Сочи.

Сахалинские стрелки завоевали две медали первенства России

Сахалинцы Константин Обоскалов и Анна Бойко стали обладателями медалей первенства России по стрельбе из пневматической винтовки.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали более 500 спортсменов из 44 регионов страны.

Константин в стрельбе из пневматической винтовки стоя одержал победу и заработал золотую медаль.

В парных соревнованиях Константин и Анна показали третий результат и взяли бронзовую награду.

Константин Обоскалов и Анна Бойко – воспитанники тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева, спортсмены-инструкторы центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Сахалинские гимнастки взяли восемь медалей первенства ДФО

Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике завершилось в Южно-Сахалинске.

В течение пяти дней в стенах учебно-тренировочного комплекса «Восток» более 330 спортсменок, представляющих Камчатский, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, республики Бурятию и Саха (Якутия), Еврейскую автономную, Магаданскую, Амурскую и Сахалинскую области боролись за награды.

Состязания включали в себя групповые упражнения, индивидуальное и командное многоборье.

По итогам состязаний в копилке островных гимнасток восемь медалей. Кира Яблочникова взяла золото в многоборье среди кандидатов в мастера спорта, а также 4 медали в отдельных видах многоборья (обруч, мяч, лента, булавы). Софья Новикова стала обладательницей серебра в многоборье среди спортсменок 1 разряда. Ещё одна медаль по результатам многоборья в составе Киры Яблочниковой, Дианы Гижица, Эмилии Ибрагимовой, Софьи Новиковой, Виктории Ганькевич, Ксении Табаковой.

Кира Яблочникова и Софья Новикова прошли отбор на первенство России по художественной гимнастике.

На Сахалине прошли чемпионат и первенство ДФО по сноуборду

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду прошли в Южно-Сахалинске, на склонах и трамплинах горы Парковой. Участниками стали более 40 спортсменов.

Первой дисциплиной для сноубордистов стал слоупстайл. Трасса представляла собой два трамплина и два отрезка с перилами.

В чемпионате в этом виде среди юношей лучшим стал Вячеслав Эгле. Второе место занял Иван Жилкин, тройку призеров замкнул Роман Борзенко.

Среди девушек золото завоевала Юлия Андреева, серебряная награда у Ксении Озеровой, бронзу выиграла Елизавета Водовозова.

Еще одной дисциплиной, в которой спортсмены демонстрировали свои лучшие качества, стал биг-эйр. Этот вид является одним из самых зрелищных в сноубординге. Прыгая с большого трамплина, сноубордист должен выполнить максимально возможное количество трюков.

Вячеслав Эгле стал лучшим и в дисциплине биг-эйр. Вторым стал Иван Жилкин, Роман Комаза расположился на третьем месте.

Среди девушек Юлия Андреева заняла первое место, Ксения Озерова стала второй, третье место у Вероники Осташко.

В первенстве ДФО в слоупстайле среди девочек возрастной группы 2011 — 2012 г.р. первой стала Мария Пирогова, Валерия Пак заняла второе место, третье место у Арианы Ким. В возрастной группе 2006 — 2009 г.р. золотую награду выиграла Ксения Озерова, серебро у Вероники Осташко, бронзовая медаль у Дарины Недзельницкой.

Среди мальчиков в слоупстайле в возрастной группе 2011 — 2012 г.р. лучшим стал Сергей Ковалёв, за ним расположились Матвей Субботин и Андрей Фролов. В группе 2010 — 2016 г.р. первое место занял Дмитрий Кондрашкин, Роман Борзенко стал вторым, третьей место у Никиты Гусева.

В дисциплине биг-эйр в возрастной группе 2011 — 2012 г.р. первое место у Марии Пироговой, Ариана Ким заняла второе место, замкнула тройку призеров Валерия Ким. Среди девушек 2006 -2009 г.р. Ксения Озерова завоевала золотую медаль соревнований, серебро у Елизаветы Водовозовой, бронзовая награда у Вероники Осташко.

У мальчиков 2010 — 2016 г.р. первым стал Дмитрий Кондрашкин, вторым и третьим соответственно стали Роман Борзенко и Никита Гусев. В возрастной группе 2011 — 2012 г.р. Сергей Ковалёв занял первое место, Матвей Субботин расположился на втором месте, третье место у Андрея Фролова.

Островные волейболистки завершили выступление на «Локоволей»

26 января во Владивостоке завершится Суперфинал международного первенства ОАО «РЖД» «Локоволей» среди девушек 2007 — 2008 г.р.

Команда спортшколы по волейболу, впервые участвовавшая в Суперфинале, заняла девятое место.

Состав команды: Софья Васько, Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Виктория Королёва, Анастасия Приступчик, Диана Емельянова, Дарья Туркина, Злата Дмитрина, Софья Рубцова, Мария Свитлик, Таисия Гордеева, Дарья Ивлева. Тренер Марина Борисовна Захарова.