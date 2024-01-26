Суббота, 27 января, 2024
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В областном центре частично возобновилось автобусное движение

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Власти решили пустить на линию общественный транспорт в связи с улучшением погоды. Хотя поначалу было принято решение автобусы на городские маршруты не выпускать.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас на линии шесть единиц подвижного состава. Они курсируют следующим образом:

1. Улица Ленина – ул. Пуркаева – ул. Комсомольская – пл. Победы (кольцевой) –по часовой стрелке.

2. Аэропорт – ул. Ленина – пл. Победы.
На проспект Мира автобусы пока не выпускают, поскольку дорожное полотно узкое для проезда. Сейчас дорогу чистят, но ситуацию осложняют брошенные автомобили.

Проезд на общественном транспорте сегодня – бесплатный. На маршрутах остановки автобусов по требованию.

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