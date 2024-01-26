В Южно-Сахалинске обеспечен проезд по основным магистралям

С начала дня в областном центре расчистили для проезда магистральные улицы – Ленина, Сахалинская, Комсомольская, Пограничная, Горького, Железнодорожная, все три проспекта – Мира, Победы и Коммунистический, а также улицы Фархутдинова, Зимы, Милицейская, Есенина, Деповская, Емельянова, 1-я Октябрьская, Транзитная, Холмское шоссе.

На некоторых улицах проезд обеспечен частично. Как сообщили в мэрии города, ночью в областном центре работали 27 грейдеров, 13 роторов, 29 автопогрузчиков и другая спецтехника.

В первой половине дня открыли движение транспорта по трассе Южно-Сахалинск-Холмск и Южно-Сахалинск-Корсаков.

Остается закрытым проезд до Синегорска и Долинска. Нет движения также по участку федеральной трассы, соединяющей север и юг Сахалина ( с 13 по 128 км), между сёлами Троицкое и Новотроицкое, Лиственичное и Охотское, на северо-западном и юго-западном объездах областного центра, между Невельском и Холмском (с 5 по 42 км), между Углегорском и селом Орлово.