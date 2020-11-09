Улыбка «Золотой осени»

В Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов открыта выставка «Золотая осень». В экспозиции 24 работы учащихся детской художественной школы Южно-Сахалинска.

К сожалению, из-за коронавируса отменена акция «Подари улыбку», в ходе которой учащиеся и преподаватели школы общаются с постояльцами дома-интерната, преподносят им подарки.

Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов – в зоне особого внимания художественной школы. Выставки здесь проводятся круглый год, они имеют сезонную направленность. Через несколько месяцев осенняя экспозиция сменится на зимнюю.

Дом-интернат – не единственное учреждение, с которым сотрудничает художественная школа. Выставки, мастер-классы проводятся и в других организациях и на предприятиях в рамках проекта «Искусство».

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.