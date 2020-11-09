В выставочном зале г. Южно-Сахалинска (ул. Вокзальная, 5а) открылась персональная выставка сахалинского живописца и скульптора Олега Носырева.

Олег Васильевич – член Союза художников России, председатель Сахалинского регионального отделения этой творческой общественной организации.

Родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. В 1978 году окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института.

В том же году приехал в г. Оху. С 1978-го по 1996 год работал главным художником в ДК Нефтяников и художником-постановщиком в народных театрах драмы и балета, художником-дизайнером. С 1996-го по сегодняшний день преподает в Охинской детской художественной школе, 14 лет был ее директором.



Олег Носырев принимает активное участие в культурной жизни Охинского городского округа и Сахалинской области. Является участником районных, областных, региональных, всероссийских и международных художественных выставок.

За успехи в творческой и профессиональной деятельности награжден медалью «За заслуги в культуре и искусстве», почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и администрации Сахалинской области, муниципального образования городской округ «Охинский», дипломами, грамотами Союза художников России и российской Академии художеств.

Олег Носырев много путешествует с этюдником по стране, за рубежом, бывает на «творческих дачах» и всегда – с этюдником. Главная цель этих поездок – работа на пленэре, что дает ему богатый творческий материал для будущих картин. Его произведениям свойственны декоративность, экспрессивность цвета, эмоциональность, наполненность светом и жизненной энергией.

Из отзывов о творчестве художника: «Такая уютная живопись! Столько теплоты к природе. Точное попадание в тон через цвет. И везде – необъяснимая приятность. Особое умение – выбирать многоплановые виды».

Евгения ГУЛЕВИЧ.