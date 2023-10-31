В Холмске возобновляется продажа топлива для розничных покупателей

​- Уже сегодня в Холмский район подвезут около 18 тонн бензина марки АИ-92 от ООО «Петросах» для розничных потребителей. Топливо будет доступно к продаже на АЗС «Миллер», — сообщил Виктор Гармидер, исполняющий обязанности министра энергетики области Виктор Гармидер. – Ранее мы также договорились с ООО «Востокнефтепродукт» о доставке для муниципального образования более 25 тонн дизельного топлива. Кроме того, на день раньше в порт Корсакова подошел танкер с нефтепродуктами для нужд жителей области, началась отгрузка. Поступивших объемов топлива будет достаточно для того, чтобы закрыть текущие потребности сахалинцев.

Как уже сообщалось, за помощью решить проблему в нехватки нефтепродуктов, к областным властям обратилась администрация Холмского района. Региональные власти договорились о доставке в муниципалитет дополнительных партий горючего с компаниями «Петросах» и «Востокнефтепродукт».

​По мнению специалистов, нынешняя проблема с нехваткой топлива на АЗС Холмского района была вызвана тем, что независимые розничные продавцы заблаговременно не закупили топливо. Ситуацию осложнила и непогода – шторм не дал в плановые сроки доставить бензин и дизельное топливо на остров.