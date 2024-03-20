Каждый рубль в дело. В Южно-Сахалинске обсудили исполнение бюджета области в 2023 году

Доходы областного бюджета в 2023 году составили 239,3 млрд рублей.

На какие цели были потрачены эти средства? Председатель правительства Алексей Белик, выступая на общественных обсуждениях исполнения бюджета, сообщил, что в приоритетном порядке финансировались меры социальной поддержки, строительство жилья, проекты в образовании, здравоохранении, культурной и спортивной сферах, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Сахалинская область по-прежнему входит в число лидеров страны по объёму и качеству программ поддержки граждан. На островах действует целый комплекс мер, нацеленных на повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни.

– В 2023 году экономика России и нашего региона уверенно восстанавливалась, несмотря на санкции со стороны недружественных государств.

Для финансовой сферы Сахалина и Курил этот период был даже более благоприятным, чем предыдущие. Считаю, это результат нашей работы по формированию благоприятных условий для бизнеса, стимулированию инвестиционной активности, созданию дополнительных рабочих мест, – отметил председатель правительства.

Как доложила министр финансов островного региона Ольга Лопатина, на финансирование социально-культурной сферы направлено 103,6 млрд рублей, в том числе на социальную политику – 37 млрд, на образование – 31 млрд, на здравоохранение – 24 млрд, на физкультуру и спорт – 6,5 млрд, на культуру и кинематографию – более 4 млрд рублей.

Мерами социальной поддержки на 27 млрд рублей воспользовались более 240 000 жителей области. Это представители старшего поколения, семьи с детьми, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

За счёт средств областного бюджета введён в эксплуатацию ряд социально значимых объектов: школа в Курильске, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» в Южно-Сахалинске, жилые дома на острове Шикотан, Дом культуры в селе Новотроицкое, центр бокса в Южно-Сахалинске, крытый универсальный спортзал в селе Чехов.

Приобретены здания под размещение четырёх фельд­шерско-акушерских пунктов в сёлах Моло­дёжное, Сосновка, Восточное и Лесогорское.

Участники общественных обсуждений одобрили результаты исполнения областного бюджета в 2023 году и рекомендовали региональному парламенту принять соответствующий закон.

Все вопросы, предложения и пожелания, озвученные на общественных обсуждениях, включены в протокол. Областные органы власти приняли их в работу. В ближайшее время авторы обращений получат исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.