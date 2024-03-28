Четверг, 28 марта, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Снизить налоги. Власти островного региона разрабатывают комплекс мер по поддержке бизнеса

62

Правительство области разрабатывает законопроект, нацеленный на поддержку бизнеса. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение регионального парламента, сообщает пресс-служба администрации области.

В прошлом году во всех субъектах России проведена государственная кадастровая оценка имущества. Предыдущее мероприятие состоялось 12 лет назад, и за этот период кадастровая стоимость объектов капитального строительства существенно увеличилась. У одних организаций она выросла на 50%, у других – в 10 раз. Соответственно, с первого января нынешнего года увеличилась и сумма налога на имущество организаций.

Теперь собственник здания может переложить свои дополнительные расходы на арендаторов, которые в большинстве своём относятся к категории малого и среднего бизнеса.

– Предприниматели вносят  серьёзный вклад в экономику Сахалина и Курил, в создание новых производств и рабочих мест для жителей области. Поэтому мы обязаны защитить их интересы. Разрабатываемый законопроект позволит существенно снизить на территории региона размер ставки налога на недвижимое имущество, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. При этом мы обозначаем свою позицию: малый и средний бизнес, арендующий площади, также не должен почувствовать негативных изменений, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко поддерживает разработку документа, который защитит бизнес.

– Важно, чтобы арендная плата не увеличивалась резко. В таком случае предприниматели смогут приспособиться к переменам и далее инвестировать, развивать своё дело, платить налоги и давать работу людям, – отметил Андрей Коваленко.

В настоящее время ставка по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости составляет 2%. Документ, который разрабатывается в правительстве области, по предварительным данным, предполагает, что в 2024 году она снизится до 1,25%. А далее ставка будет расти поэтапно: в 2025 году – 1,5%, в 2026-м – 1,75, в 2027-м и последующие годы – 2% от налоговой базы.

 

По теме:

  1. Ключевой фактор. Власти островного региона и «Газпром межрегионгаз» синхронизируют усилия по газификации
  2. Уровень доверия сахалинского бизнеса к власти будут проверять на каждом заседании инвестсовета
  3. «Деловая Россия» поможет Сахалину улучшить взаимодействие власти и бизнеса
  4. Нефть и газ Сахалина: диалог бизнеса и власти
  5. Глава островного региона Валерий Лимаренко провел прямую линию
  6. Сахалинские власти разрабатывают «дорожную карту» по развитию конкуренции
  7. Диалог власти и бизнеса обещает принести свои плоды
  8. Лучшие жители и учреждения островного региона станут участниками конкурса «Сахалинский маяк»
  9. Островитянам все-таки придется заплатить имущественные налоги
  10. Налоги по справедливости. Возможно ли такое?
Предыдущая статья
От Больничной до Зимы. Южно-Сахалинск прирастает новыми дорогами
Следующая статья
В топ-100 лучших проектов страны. Проект муниципального центра цифровой трансформации будет работать на горожан
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ