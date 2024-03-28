Снизить налоги. Власти островного региона разрабатывают комплекс мер по поддержке бизнеса

Правительство области разрабатывает законопроект, нацеленный на поддержку бизнеса. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение регионального парламента, сообщает пресс-служба администрации области.

В прошлом году во всех субъектах России проведена государственная кадастровая оценка имущества. Предыдущее мероприятие состоялось 12 лет назад, и за этот период кадастровая стоимость объектов капитального строительства существенно увеличилась. У одних организаций она выросла на 50%, у других – в 10 раз. Соответственно, с первого января нынешнего года увеличилась и сумма налога на имущество организаций.

Теперь собственник здания может переложить свои дополнительные расходы на арендаторов, которые в большинстве своём относятся к категории малого и среднего бизнеса.

– Предприниматели вносят серьёзный вклад в экономику Сахалина и Курил, в создание новых производств и рабочих мест для жителей области. Поэтому мы обязаны защитить их интересы. Разрабатываемый законопроект позволит существенно снизить на территории региона размер ставки налога на недвижимое имущество, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. При этом мы обозначаем свою позицию: малый и средний бизнес, арендующий площади, также не должен почувствовать негативных изменений, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко поддерживает разработку документа, который защитит бизнес.

– Важно, чтобы арендная плата не увеличивалась резко. В таком случае предприниматели смогут приспособиться к переменам и далее инвестировать, развивать своё дело, платить налоги и давать работу людям, – отметил Андрей Коваленко.

В настоящее время ставка по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости составляет 2%. Документ, который разрабатывается в правительстве области, по предварительным данным, предполагает, что в 2024 году она снизится до 1,25%. А далее ставка будет расти поэтапно: в 2025 году – 1,5%, в 2026-м – 1,75, в 2027-м и последующие годы – 2% от налоговой базы.