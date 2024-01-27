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Память о разорванном кольце. Пригласительный билет

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Фото: lib.ks54.ru

27 января, в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, в музейно-мемориальном комплексе «Победа» областного центра открылась выставка «Зелёный пояс Славы».

Она рассказывает о комплексе мемориальных сооружений, воздвигнутых в 1960-х годах методом народной стройки на 200-километровых рубежах битвы за город на Неве.

Инициатива создания «Зелёного пояса Славы» принадлежит поэту-фронтовику Михаилу Дудину. На общественных началах проект этого объекта в виде Большого и Малого блокадного кольца разработал коллектив архитекторов. С годами в окружении зелёных насаждений появилось свыше 80 памятников, обелисков, стел.

Символическим центром мемориального комплекса стал монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы города-героя.

Татьяна Варламова. Ленинградский салютТатьяна Варламова. Ленинградский салют
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