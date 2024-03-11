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Валерий Лимаренко: «На избирательных участках необходимо создать максимально комфортные условия»

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На заседании правительства Сахалинской области губернатор поднял вопрос подготовки избирательных комиссий к выборам Президента России. Они пройдут уже на этой неделе – с 15 до 17 марта.

– В каждом районе Сахалина и Курил необходимо проверить участковые избирательные комиссии и создать максимально комфортные условия. Ничто не должно помешать сахалинцам и курильчанам выразить свое волеизъявление на выборах Президента России. Участки нужно проверить, с точки зрения безопасности, удобства, информационной наполненности, – отметил Валерий Лимаренко.

В островном регионе развернуто 290 избирательных участков, в том числе временных в СИЗО, больницах, аэропорту. Жители труднодоступных и отдаленных территориий уже начали голосовать досрочно. Свой выбор на сегодня сделали более 7 тысяч сахалинцев и курильчан.

Члены избирательных комиссий посещают погранзаставы, маяки, нефтегазодобывающие предприятия и другие места, где у людей нет возможности посетить участок лично. Одними из первых свое избирательное право реализовали пограничники на островах Малой Курильской гряды, смотрители маяков на острове Уруп и на мысе Терпения, сотрудники природного парка на Монероне.

Кроме того, организовываются специальные судовые комиссии для голосования работников морских судов, которые в дни выборов находятся в рейсах.

Прозрачность голосования обеспечит видеонаблюдение и видеорегистрация на всех участковых избирательных комиссиях. В 170-ти УИК уже установлена система видеонаблюдения, которая дает возможность вывести трансляцию в центр общественного наблюдения за выборами.

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