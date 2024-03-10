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На Сахалине прошел XXV Международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти И. П. Фархутдинова

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Старт гонки на 5 км мальчиков 2008-2010 и 2011-2013 г. р.

Два дня на территории озера Верхнего в городском парке имени Юрия Гагарина финишировали участники забегов на 30 и 50 км, которые стартовали в поселке Лесное.

Праздник лыжного спорта в Южно-Сахалинске стартовал за долго до 8-9 марта. Получение номеров вместе с футболками и другой сувенирной продукцией было организованно так, что каждый участник марафона покидал ГАУ ДО СШОР ЗВС в отличном настроении.

Незабываем стало 7 марта для поклонников биатлона и лыжных гонок. В этот солнечный зимний день на лыжно-биатлонном центре мастер-классы для всех любителей лыжных гонок и биатлона провели Александр Легков, Илья Черноусов-Гаспарин, Александр Логинов и Антон Бабиков. Не буду перечислять все спортивные победы наших звезд мирового спорта, ограничусь одним- все они заслуженные мастера спорта России. Спортсмены хорошо знают, что такое высокое звание присваивают в спорте только тем, кто на мировом уровне достиг высочайших успехов.

Абсолютная победительница в гонке на 30 км свободным стилем, мастер спорта Софья Кузнецова.

После завершения мастер-классов ни одному юному лыжнику и биатлонисту не было отказано в фото с прославленным спортсменом с его автографов.

Победный финиш на 30 км Софьи Кузнецовой.

Впервые за 25-летнюю историю марафона в этом году проводилась гонка классическим стилем на дистанции 30 км. 8 марта, пока продвинутые лыжники и мастера спорта преодолевали лыжную трассу от Лесного до озера Верхнего, самые юные поклонники этого вида спорта 2014-2018 года рождения разыграли медали на дистанции 1 км с общего старта.

Мастер спорта Ульяна Николова.

У мальчиков на старт вышло 52 спортсмена. Борьба за подиум развернулась очень серьезная.  Преодолев километр за 1 минуту 25.4 секунды,  на высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Тимофей Стаценко (Южно-Сахалинск). Его товарищ по команде Ярослав Шпаньков финишировал вторым — 1:31.9. Воспитанник ГАУ ДО СШОР ЗВС Артём Лебедев замкнул тройку призеров (1:32.9).

Бронзовый призер в гонке на 50 км в возрастной группе 1995-2005 г.р. Никита Шумилин (Макаров, Сахалинской области).

У прекрасной половины человечества на старт этой дистанции вышло 39 лыжниц. Среди участниц были две представительницы Санкт-Петербурга. Обе юные спортсменки не оставили сахалинкам ни малейшего шанса на успех. Первой финишировала Татьяна Павлович-1:32,3. Младшая сестренка Анастасия проиграла старшей 6,5 секунды. Бронзовую медаль выиграла Полина Соседкова (г. Макаров).

Серебряный призер в гонке на 50 км Полина Сероносова (Петрозаводск, Республика Карелия).

Собравшиеся на озере Верхнем болельщики с огромным нетерпением ждали развязки гонки на 30 км. Большинство из них надеялись, что судьба золотой медали будет решатся финишным спринтом двух, а может и трех спортсменов. Увы. Евгений Белов (Октябрьский Тюменская область) не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на викторию. Преодолев дистанцию за 1 час 23 минуты 49,8 секунды, он выиграл у второго призера Андрея Мельниченко (Красноярск) 47,8 секунды. Гость из Сыктывкара Григорий Соколов замкнул тройку призеров 1:25,14,9. Лучшим из сахалинских лыжников, в абсолютном зачете, был Яков Лиманов-5 место.

Антон Бабиков и Наталья Бабчина.

У женщин на этой дистанции красивую победу праздновала Анастасия Власова (с. Выльгорт Республика Коми). Тридцать километров она преодолела за 1:38:36,9. Второй финишировала Полина Сероносова  (Петрозаводск, Республика Карелия)-1:40:37,3. Сахалинка, мастер спорта Ульяна Николова была третьей на финише-1:42:02,1. Здесь необходимо заметить, что Ульяна в возрастной категории 1995-2005 года рождения заняла первое место.

В заключительный день соревнований самые сильные и выносливые вышли на лыжню, чтобы покорить 50 км коньковым ходом. Кто не был готов к таким физическим нагрузкам,  вели борьбу на дистанции 30 км.

И вновь, как и в первый день праздника лыжных гонок, открывали стартовый и финишный городок юные спортсмены мальчики 2008—2010 и 2011-2013 и девочки 2007-2010 и 2011-2013 годов рождения. Всем им предстояло преодолеть 5 км. Старт был общим.

Алексей Барышников (Москва).

У старших юношей борьба за викторию была очень серьезной. На финишной прямой Владислав Смыков (Долинский район), в прямом смысле слова вырвал победу у Дмитрия Соколова (ГАУ ДО СШОР ЗВС). Время победителя 12:30,5. Дмитрий уступил 1,1 секунды. Александр Боганчиков (ГАУ ДО СШОР ЗВС) финишировал третьим 12:38,7.

Евгений Белов (Октябрьский, Тюменская область).

У мальчиков в группе 11-13 лет Матвей Калинин (МАУ СШ Долинск) не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на успех.  Преодолев пятерку за 13:24,0, юный спортсмен пополнил свою коллекцию спортивных наград еще одной золотой медалью. Иван Беляков (ГАУ ДО СШОР ЗВС) был вторым на финише-15:12,0. Алексей Бизяев-третьим 15:15,7.

Борьбу за серебряную медаль ведут №287-Дмитрий Клюквин, №5-Александр Логинов.

У девушек 2007-2010 года рождения в финишном створе борьба за победу стала украшением всего дня соревнований юных спортсменов. Татьяна Павлович (Санкт-Петербург) выиграла у воспитанницы ГАУ ДО СШОР ЗВС Софьи Кулыгиной всего 0,5 секунды. Время победительницы 13:58.1. Милана Ерашова (ГАУ ДО СШОР ЗВС) показала третье время 14:02.5.

Катя Худокормова (ГАУ ДО СШОР ЗВС) выиграла гонку в возрастной группе 11-13 лет. Ее подруга по команде Вера Греко заняла второе место, Ульяна Иванюк (Оха)-третье.

Временный лыжный стадион на озере Верхнем замер в ожидании покорителей пятидесяти километрового марафона. Днем ранее Андрей Мельниченко на дистанции 30 км классическим стилем занял второе место. В субботний день, 9 марта, лыжник из Ханты-Мансийска, преодолев дистанцию за 2:23:38.3, финишировал в гордом одиночестве. У двукратного бронзового призера олимпийских игр, серебряного призера и четырехкратного бронзового призера чемпионатов мира, биатлониста Александра Логинова он смог выиграть 6,3 секунды. Дмитрий Клюквин (Москва) финишировал третьим-2:23:48.3.

У женщин абсолютным победительницей в гонке на 50 км стала Наталья Бабчина (Уфа)-2:41:15.0. Полина Сероносова (Петрозаводск) финишировала второй-2:43:07.1. Замкнула тройку призеров Анастасия Власова (Сыктывкар)-2:46:49.4. Сахалинка Ульяна Николова впервые вышла на старт 50- километрового марафона и финишировала пятой. Однако в своей возрастной группе 1995-2003 года рождения она заняла первое место.

Серебряный призер в гонке на 30 км свободным стилем в возрастной группе 1959 и старше Виктор Медведев (Корсаков).

В малом марафоне, 30 км, у мужчин лыжники из Сыктывкара Григорий Соколов и Дмитрий Мишарин подарили болельщикам огненный финиш. Пройдя всю дистанцию, что называется, лыжа в лыжу,  Григорий смог первым пересечь финишную линию всего на 0,5 секунды. Время победителя 1:23:24.0 На радость островных болельщиков наш земляк Александр Слыхов был на финише третьим.

И все же в этот день состоялся праздник на Сахалинской земле. В гонке на 30 км абсолютным победительницей стала мастер спорта воспитанница ГАУ ДО СШОР ЗВС Софья Кузнецова. Рядом с ней на пьедестале почета стояла еще одна Южно-Сахалинка Мария Анфёрова.

На дистанции абсолютный победитель гонки на 50 км Андрей Мельниченко.

После финиша задал вопрос победительнице: «Мечтала ли ты о победе на этой дистанции, которую бежала впервые в своей спортивной карьере?»

— Мечтала об одном на старте, как бы живой добраться до финиша.

Старт девочек на 5 км 2007-2010 и 2011-2013 г. р.

Даже после такой тяжелой гонки, чувство юмора не покинуло Софью. А это значит, что большие победы у Софьи Кузнецовой еще впереди.

Игорь Карпук.
Фото автора.

На дистанции Марк Брянкин (п. Смирных).

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