«Вам положены 2 тысячи рублей…». Аферисты под предлогом пандемии похитили у пенсионерки деньги

21 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 79-летняя жительница областного центра, которая заявила о пропаже 10 тысяч рублей с ее банковской карты. Пенсионерка уточнила, что ей на домашний телефон позвонила женщина и представилась сотрудником социальной защиты, назвав свои имя и отчество. Она сообщила, что находящимся в самоизоляции в период пандемии коронавируса положена ежемесячная выплата в 2000 рублей. Пенсионерка назвала номер банковской карты и CVC-код с обратной стороны, после чего были похищены ее деньги.

В этот же день в полицию обратился с заявлением 43-летний гражданин. Он сообщил, что неизвестные похитили с банковских карт 56 тысяч рублей.

Днем ранее ему на телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила клиенту банка приятную новость – он якобы выиграл бонус в 12 тысяч рублей. Для получения указанной суммы ему необходимо назвать номер своей банковской карты, что он и сделал.

Поскольку на счете было всего 8 тысяч рублей, звонившая пояснила, что по техническим причинам не может перевести бонус, и попросила номер другой банковской карты. Заявитель продиктовал номер другой банковской карты, на которой хранились 48 тысяч рублей. После передачи данных с карт были похищены все деньги.

Возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.

Леонид КАРПЫЛЕВ.

Как не стать жертвой мошенников

УМВД России по Сахалинской области напоминает – чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд правил:

– при покупке товара с рук, через интернет-объявления никогда не соглашайтесь на предоплату;

– никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты! Особенно коды, расположенные на оборотной стороне карты. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать разговор;

– при совершении денежных операций через мобильный банк никогда не сообщайте пароли и смс-коды третьим лицам. Они предназначены только для проведений операций лично вами. Мошенники под любым предлогом пытаются узнать именно эти данные, поскольку они позволят завладеть вашей картой на расстоянии и опустошить ваш счет.

Расскажите об известных вам способах мошенничества своим родным и близким, в особенности пожилого возраста.