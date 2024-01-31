Во время расчистки улиц областного центра в ночь на 31 января эвакуировали 37 брошенных автомобилей, мешающих спецтехнике

Как сообщили в мэрии, с улицы Украинской на эвакуаторах уехало 11 авто, с Есенина – 3, с улицы Крюкова – 23. Часть отправилась на штрафстоянку.

С начала ненастья городские власти вместе с ГИБДД стали обследовать дороги чтобы чтобы выявлять мешающий очистке проезжей части автотранспорт. По возможности вопросы стараются решить мирным путём – автоинспекторы по госномеру находят в базе контакты владельца и просят забрать стального коня.

Некоторые водители оставляют на лобовом стекле номер своего телефона и после звонка убирают транспорт. А машины к тех, кто не отвечает, приходится перемещать на эвакуаторе.

Владимир Павлов.