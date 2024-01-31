Среда, 31 января, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Во время расчистки улиц областного центра в ночь на 31 января эвакуировали 37 брошенных автомобилей, мешающих спецтехнике

115

Как сообщили в мэрии, с улицы Украинской на эвакуаторах уехало 11 авто, с Есенина – 3, с улицы Крюкова – 23. Часть отправилась на штрафстоянку.

С начала ненастья городские власти вместе с ГИБДД стали обследовать дороги чтобы чтобы выявлять мешающий очистке проезжей части автотранспорт.  По возможности вопросы стараются решить мирным путём – автоинспекторы по госномеру находят в базе контакты владельца и просят забрать стального коня.

Некоторые водители оставляют на лобовом стекле номер своего телефона и после звонка убирают транспорт. А машины к тех, кто не отвечает, приходится перемещать на эвакуаторе.

Владимир Павлов.

Предыдущая статья
Волонтёры не оставили в беде сахалинского голландца и его питомцев
Следующая статья
Дрейфующий во льдах в районе Хоккайдо танкер «Остров Сахалин» вызволили из ледового плена
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ