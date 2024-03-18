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Воспитывать молодёжь на примерах героизма. Ветераны спецподразделения «Альфа» посетили Южно-Сахалинск

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Почётные гости на встрече с мэром Сергеем Надсадиным.

Островную столицу с официальным визитом посетили ветераны спецподразделения «Альфа». Почётные гости встретились с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, обсудили перспективы сотрудничества. Также ветераны приняли участие в патриотических мероприятиях, которые прошли в городских школах.

В гимназии № 3 в рамках проекта «Разговоры о важном» гости рассказали ребятам о специфике работы спецподразделения группы «Альфа».

– Патриотизм, любовь к своей стране нужно воспитывать с малых лет. На собственном примере, на примере героизма наших соотечественников. Мы рассказали ребятам, зачем было создано подразделение «Альфа». На сегодня проведено более 1000 операций, из них почти 20 – по освобождению заложников. Рассказали об отношении к родным, близким, о выборе профессии, о служении, честности и самопожертвовании. Спецслужбы делают в стране всё возможное для того, чтобы она была максимально защищена, – отметил ветеран Международной Ассоциации подразделения антитеррора «Альфа» майор в отставке Владимир Елисеев.

Ветеран Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, первый вице-президент Ассоциации «Группа «Вымпел» полковник запаса Владимир Силантьев рассказал ребятам о подвигах защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, при освобождении заложников в школе № 1 в Беслане, об угрозах терроризма и способах противостояния им.

– Одна из главных целей визита – в первую очередь пообщаться с молодёжью, это прекрасная смена, от которой зависит будущее нашей страны. Мы посещаем различные города – от Мурманска до самых восточных рубежей. И рассказываем ребятам, как наша земля прекрасна, как много здесь настоящих героев – учёных, педагогов, военных и т. д. Именно с них надо брать пример. И замечательно, что встретились с главой города, рассказали Сергею Александровичу о той работе, которую проводят ветеранские организации. Воспитывать молодёжь на примерах героизма – это главное для нас, – поделился ветеран Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, первый вице-президент Ассоциации «Группа «Вымпел» полковник запаса Владимир Силантьев.

На встрече с мэром Сергеем Надсадиным, вице-мэром Еленой Фёдоровой, руководителями профильных департаментов гости обсудили взаимодействие и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

СПРАВКА

В Южно-Сахалинске в 2020 году при поддержке мэра Сергея Надсадина был открыт филиал Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сахалинскую «Альфу» возглавил офицер органов безопасности в отставке, мастер спорта России по рукопашному бою Рамиль Рашитович Ишкинин. Члены Ассоциации проводят работу по социальной адаптации сотрудников в запасе, оказывают помощь семьям погибших, работают с детьми и многое другое.

 

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