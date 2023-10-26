Вот такой долгострой… Об него споткнулся национальный проект «Культура»

Мы, жители села Соловьёвка Корсаковского городского округа, обращаемся к вам по поводу начатого в 2021 году строительства сельского клуба. Мы так долго этого добивались. Но, похоже, нам ещё очень долго придётся смотреть на недостроенное здание.

В декабре 2022-го на объекте был объявлен технологический перерыв до мая 2023 года. Нынешним летом туда завезли газоблок. Здесь не спеша немного поработали пять иностранных рабочих. В июле стройка вновь опустела, и было объявлено, что работы приостановлены в связи с банкротством фирмы. Кстати, на объекте это была уже вторая подрядная организация с такой судьбой.

Площадь застройки ДК – 180 кв. метров. По сегодняшним меркам это фронт работ на год строительства. Его растянули на два, и, похоже, без жалоб и проблем очаг культуры не откроется. А ведь на него очень рассчитывали сельчане – в Соловьёвке давно уже негде проводить свободное время. Огорчены и родители, у которых дети слоняются по селу как неприкаянные.

В нашем регионе большое внимание уделяется областному центру и его сельским окраинам. Там бурно развивается инфраструктура, появляются культурные и досуговые центры. А вот сёлам Корсаковского района, к которым относится и Соловьёвка, нет должного внимания властей.

И не только недостроенный Дом культуры стоит как памятник безразличия к людям села. Улицы и дороги Соловьёвки грязные, с ямами. За десяток лет мы написали сотни просьб по их обустройству и получили столько же бюрократических отписок.

Недоумение у жителей села вызывает сравнение наших дорог с той, что построена якобы для желающих получить дальневосточные гектары. Она проложена в лесу рядом с нашим селом и освещается фонарями. Но беда в том, что более семи лет там ничего не делается и никто не появляется. А до Соловьёвки, где уже полтора века живут люди, у начальства руки не доходят. Мы не заслужили такого к себе отношения и потому просим разобраться в происходящем и принять меры.

От имени жителей села Светлана Перфильева, Людмила Цыпникова, Надежда Половинко, Ольга Суслова, Вера Боблак, Елена Тишкова.

Вот какой ответ на запрос получила редакция от и. о. регионального министра культуры и архивного дела Ольги Николиной:

«В декабре 2020 года между муниципальным заказчиком и подрядной организацией ООО СМК «ЭнергоСила» (г. Южно-Сахалинск) заключён муниципальный контракт на снос старого здания. Работы выполнены, и контракт расторгнут 12 июля 2021 года.

Следующий контракт на строительно-монтажные работы муниципальный заказчик заключил с ООО СКФ «Спецстрой» (г. Москва) 25 октября 2021 года. Однако в отношении этой подрядной организации по решению арбитражного суда (г. Москва) инициирована процедура наблюдения конкурсного управляющего в связи с предбанкротным состоянием. Очередное заседание суда назначено на 18 декабря 2023 года.

Сейчас муниципальный заказчик готовится к расторжению действующего контракта по объекту. Формируется документация для конкурсных процедур по определению следующей подрядной организации, способной выполнить строительно-монтажные работы. Их завершение и получение разрешения на ввод в эксплуатацию Дома культуры с. Соловьёвка планируется в 2024 году».

От редакции

Судя по официальному ответу, предпринимается третья попытка сдвинуть работы на объекте с мёртвой точки. При этом опять-таки нет никаких гарантий, что и новый подрядчик не обанкротится и завершит начатое.

Между тем национальным проектом «Культура» чётко определена задача «создания (обновления) таких организаций, как клубы культуры и отдыха в сельских поселениях». А премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на июль 2023 года средний уровень реализации всех национальных проектов страны составил 98,95%. Получается, островная Соловьёвка угодила в несчастливый 1 % или пять его сотых, оказавшись позади России всей?