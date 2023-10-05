Вспоминая дни своей весны… Слово об учителе и друге

Её с теплотой вспоминают многие выпускники 1970-х – 2000-х южно-сахалинской средней школы № 10.

Знакомство с классным руководителем было не­обычным. Первого сентября к нам, четвероклассникам, она вошла с… фотоаппаратом. Мы удивились, а Ольга Михайловна, представившись, принялась снимать. Так и повелось, мы взрослели, наши фотоальбомы пополнялись.

Она преподавала математику, алгебру и геометрию. Для большинства из нас это были любимые предметы. Классный руководитель поражала нас своей увлечённостью и энергией.

В 1975-м проходил всесоюзный конкурс пионерских отрядов «Салют, Победа!». Ольга Михайловна предложила поучаствовать в нём. Собирали материалы, разыскивали участников войны, а штабом стала квартира учителя. Здесь оформляли альбом. Вскоре на адрес школы из Москвы пришёл пакет с почётным дипломом.

Наш пионерский отряд носил имя молодогвардейца Виктора Третьякевича. И в этом была заслуга классного руководителя. Она предложила написать матери героя в Краснодон. Завязалась переписка. Мы собрали много материалов.

И после уроков часто не расставались со своим учителем, ходили на природу. Для нас было загадкой, как Ольга Михайловна всё успевает: готовиться к урокам, печатать фото, воспитывать своих детей, заниматься домашними делами…

В десятом классе на осенних каникулах она предложила съездить в Хабаровск. Экскурсионные дни на берегу Амура давно пролетели, но добрые воспоминания остались до сих пор.

Первые годы после окончания школы мы встречались с учительницей. По традиции гуляли в парке, конечно, фотографировались, потом пили у неё дома чай. Вспоминали забавные случаи, делились новостями. И, наверное, каждый думал, как хорошо, что не прерывается связь с детством. А для неё лучшей наградой всегда было признание своих учеников.

Мне повезло: учитель стала и другом. Мы общались до последнего времени. Она была рядом в дни моих радостных и печальных событий.

После ухода из жизни супруга Ольга Михайловна начала сдавать, но Ирина и Евгений окружили маму достойной заботой.

…С благодарностью пересматриваю альбомы школьной поры, где большинство снимков от Ольги Михайловны. И этот тоже, где я с первым букетом для любимого учителя.

Сергей ФЕДОРЧУК, выпускник 1980 года.

P. S.

Накануне профессионального праздника на 86-м году ушла из жизни Ольга Михайловна Молодцова.