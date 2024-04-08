Выставку «Россия» посетили 10 000 000 гостей

Международную выставку-форум «Россия» в Москве в прошедший выходной посетил юбилейный, десятимиллионный гость, им стал Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной.

– Выставка «Россия» – это уникальный шанс узнать больше о нашей любимой Родине. Не удивительно, что она вызвала огромный интерес у россиян и гостей нашей страны. И мы рады, что по решению Президента РФ выставка продляет свою работу до 8 июля, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Это значит, что мы сможем познакомить ещё больше людей с Сахалинской областью.

На стенде Сахалинской области на выставке «Россия» прошла неделя экологии. И. о. директора департамента климатической политики и устойчивого развития минэкологии области Мария Ларионова рассказала, какой большой интерес вызывает у москвичей и гостей столицы стенд нашего региона. В эти дни одной из самых популярных у посетителей выставки стало «Географическое лото». В процессе игры участники знакомились с самыми разными уникальными сведениями из области географии, истории, биологии и этнографии единственного в России островного региона, а также узнавали интересные факты о достопримечательностях Сахалинской области.

Нарасхват идёт газета «Советский Сахалин» – не хватает номеров для всех желающих почитать её дома. Накануне 99-летия издания редакция выпустила уже три специальных выпуска для выставки «Россия». В них – калейдоскоп статей про наши острова, про их прошлое, настоящее и будущее.